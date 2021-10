La Juventus dopo la vittoria contro la Roma in campionato è attesa da altri due match difficili in Champions League e in campionato. Prima la trasferta contro lo Zenit San Pietroburgo mercoledì 20 ottobre, poi il match contro l'Inter a San Siro domenica 24 ottobre. Un'eventuale vittoria contro i russi permetterebbe ai bianconeri di avvicinarsi alla qualificazione agli ottavi di finale della massima competizione europea, quella contro i nerazzurri di ottenere altri tre punti utili per avvicinarsi ai primi posti in campionato. I risultati ottenuti dai bianconeri nelle ultime partite sono merito anche della crescita avuto da alcuni giocatori dal punto di individuale.

Fra questi spicca Matthijs de Ligt, che sembra aver ritrovato quella brillantezza che lo ha portato a vincere il Pallone d'Oro dei giovani nel 2019. Sull'olandese ci sarebbe l'interesse concreto di diverse società europee, fra queste anche del Chelsea. Si è parlato di recente di una possibile offerta della società inglese da circa 100 milioni di euro. Da parte della Juventus però non ci sarebbe la volontà di lasciar partire il difensore anche se secondo le ultime indiscrezioni di mercato il suo agente sportivo Mino Raiola vorrebbe per il suo assistito una nuova esperienza professionale.

L'agente sportivo Raiola vorrebbe la partenza di de Ligt la prossima stagione

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato l'agente sportivo di Matthijs de Ligt Mino Raiola vorrebbe la cessione del difensore la prossima stagione.

La Juventus lo considera il presente e il futuro e non vorrebbe lasciarlo partire. Per questo una sua eventuale partenza potrebbe concretizzarsi solo se le società interessate fossero disposte a pagare la clausola rescissoria presente sul contratto dell'olandese. Come è noto infatti dall'estate 2022 scatta la possibilità per De Ligt di lasciare la società bianconera con il pagamento di circa 150 milioni di euro.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Nonostante la disponibilità economica importante di società come Manchester United, Manchester City Chelsea (a cui negli ultimi giorni si è aggiunto il Newcastle acquistato da un fondo saudita), sembra difficile che possano investire tale somma per un difensore, anche in considerazione del fatto che il giocatore vorrebbe un ingaggio superiore ai 10 milioni di euro che attualmente guadagna nella società bianconera.

Il mercato della Juventus

Negli ultimi giorni si è parlato anche di un'altra possibile cessione pesante per la Juventus. Il centrocampista Federico Chiesa sarebbe seguito dal Manchester United, Chelsea e Real Madrid. Anche in questo caso però da parte della società bianconera non ci sarebbe la volontà di lasciar partire il nazionale italiano. Potrebbero invece essere ceduti nei prossimi mesi i centrocampisti Aaron Ramsey, Weston Mckennie e Dejan Kulusevski.