Le strade di Andrea Belotti e il Torino sembrano oramai prossime alla separazione definitiva. L'attaccante, in maglia granata dal 2015, ha infatti il contratto che lo lega al Toro in scadenza nel prossimo 30 giugno del 2022. Nelle scorse settimane si è tanto parlato delle trattative tra il patron del club Urbano Cairo e l'entourage del calciatore, ma ora appare chiaro che non vi sarà alcun rinnovo di contratto. Tra le squadre più interessate al Gallo, attualmente capitano del Torino, vi è il Milan di Stefano Pioli.

Tra Belotti e il Milan vi sarebbe già un accordo verbale

Che il Milan sia interessato a Belotti non è un grande novità. Già alcune stagioni fa, infatti, il Gallo è stato oggetto di corteggiamento serrato da parte del club rossonero. In particolare, nella sessione estiva del 2017 il Milan offrì una cifra di circa 75 milioni di euro per cercare di convincere Cairo a lasciar partire l'attaccante. Impresa però non riuscita dall'allora dirigenza rossonera, con il Torino che ha fatto muro facendo leva sulla clausola di 100 milioni presente sul contratto del giocatore.

Quattro anni dopo, però, la situazione è molto diversa, con Cairo che rischia di perdere l'attaccante a zero. Un' occasione da non lasciarsi sfuggire e che ha portato il Milan a dialogare nuovamente con l'entourage del Gallo.

Secondo Tuttosport, in particolare, la dirigenza rossonera avrebbe già trovato un accordo (ovviamente solo verbale) con il giocatore, che sarebbe pronto nella prossima estate a lasciare Torino in direzione Milanello.

Cairo non vorrebbe perdere a zero il giocatore simbolo del Torino

Questa situazione, ovviamente, non può far piacere alla dirigenza granata.

Andrea Belotti, oltre che essere il capitano del Torino, è anche il giocatore più rappresentativo e probabilmente decisivo dell'intera rosa. Da quando è al Toro, infatti, ha sempre segnato almeno 10 reti a campionato, con l'exploit nella stagione 2016-2017 quando mise a segno ben 26 gol (conditi da 7 assist). Da qui la volontà di Cairo di vendere il giocatore già a gennaio, per poter ottenere un (seppur minimo) ricavo economico.

Si parla di cifre pari a circa 5 milioni di euro, con il Milan che potrebbe anche essere disposto ad acquistare il Gallo già nella sessione invernale di Calciomercato per evitare l'inserimento di altre club. L'attaccante, infatti, piacerebbe pure alla Fiorentina e all'Inter, anche se la preferenza di Belotti sarebbe quella di giocare con la maglia rossonera. Il "Gallo", infatti, non ha mai nascosto la sua fede calcistica, affermando in diverse occasioni di tifare fin da ragazzino per i rossoneri.

La priorità del Milan, comunque, resterebbe quella di acquisire il giocatore a parametro zero, in modo da spendere solo per l'ingaggio.