La Juventus è sempre stata attenta agli acquisti a parametro zero. Negli ultimi dieci anni sono arrivati, con tale modalità, giocatori che si sono rivelati molto preziosi. Basti pensare a Pogba o ai più recente Rabiot e Ramsey, arrivati nell'estate 2019. Da due stagioni a questa parte la società bianconera non ha attinto al mercato dei parametri zero, ma potrebbe farlo la prossima stagione. Ci sono infatti nel 2022 diversi giocatori in scadenza con le rispettive società che potrebbero interessare alla società bianconera. Fra questi spiccano Alessio Romagnoli del Milan, Paul Pogba del Manchester United (sarebbe quindi un ritorno) e Alexandre Lacazette.

La punta francese sarebbe uno dei nomi seguiti dalla società bianconera per rinforzare il settore avanzato. Attualmente non ci sarebbero i presupposti per un prolungar il suo contratto con l'Arsenal. La società inglese però avrebbe deciso di non venderlo a gennaio ma di farlo andare a scadenza di contratto. Potrebbe essere quindi un acquisto ideale, in quanto si tratta di un giocatore ancora relativamente giovane (è un classe 1991) che ha dimostrato nella sua carriera di esser molto bravo in fase realizzativa, soprattutto al Lione e in nazionale francese.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe ingaggiare Alexandre Lacazette a parametro zero la prossima stagione.

La punta francese infatti andrà in scadenza di contratto con l'Arsenal a giugno 2022 e attualmente non ci sarebbero i presupposti per un suo prolungamento di contratto con la società inglese. Sarebbe lo stesso giocatore a voler fare una nuova esperienza professionale soprattutto perché gli anni all'Arsenal non sono stati ideali dal punto di vista professionale: la società inglese ha avuto diverse difficoltà sia in campionato che nelle competizioni europee.

Il resto del mercato della Juventus

Le indiscrezioni di mercato che parlano di un possibile interesse della Juventus per Alexandre Lacazette non trovano conferme fra i giornali sportivi italiani. La società bianconera infatti nelle ultime due stagioni ha dimostrato di investire soprattutto su giovani di qualità: ad esempio nel recente Calciomercato estivo sono arrivati tre giovani giocatori, ovvero Manuel Locatelli dal Sassuolo, Kaio Jorge dal Santos e Moise Kean dall'Everton.

Si parla intanto di un possibile approdo nella società bianconera della punta della Fiorentina Dusan Vlahovic.

Come confermato dai suoi agenti sportivi il giocatore non prolungherà il contratto in scadenza a giugno 2023. Di conseguenza nei prossimi mesi lascerà la Fiorentina, per evitare al club viola di perderlo a parametro zero alla fine della prossima stagione.