La Juventus in questo inizio di stagione ha avuto non poche difficoltà dal punto di vista del gioco e dei risultati. Nell'ultimo mese però i bianconeri sono riusciti ad ottenere quattro vittorie consecutive fra campionato e Champions League, che hanno permesso alla rosa di ritrovare un po' di serenità. L'eventuale recupero in campionato però passa dalle prossime partite. La Juventus sfiderà la Roma all'Allianz Stadium di Torino domenica 17 ottobre, il 20 ci sarà il match di Champions League contro lo Zenit San Pietroburgo e il 24 giocherà contro l'Inter.

Intanto la società bianconera sta già lavorando sul mercato. Potrebbe concretizzare alcune cessioni già a gennaio, in particolar modo si parla delle possibili partenze di Ramsey, McKennie e Kulusevski. In tal caso arriverebbe un centrocampista, il preferito sembra essere Tchouameni. Rimanendo in tema cessioni, le ultime indiscrezioni di mercato parlano di una possibile offerta del Newcastle per il centrocampista Federico Chiesa. La società inglese recentemente è stata acquistata da un fondo saudita che è pronto ad investire in maniera decisa sul mercato.

Il Newcastle potrebbe presentare un'offerta da 120 milioni per Chiesa

Il centrocampista Federico Chiesa è uno dei giocatori più seguiti sul mercato europeo.

Il giocatore della Juventus dopo l'Europeo vinto da protagonista con la nazionale italiana si sta confermando anche in questo inizio stagione. Per questo alcune società inglesi starebbero valutando la possibilità di acquistarlo. Si è parlato di un interesse concreto di Manchester United e Chelsea per il giocatore. Anche il Newcastle sarebbe pronto a presentare un'offerta importante per il centrocampista della Juventus.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Si parla di circa 120 milioni di euro, una somma ''pesante'' che però la società bianconera potrebbe rifiutare in quanto considera Chiesa il presente e il futuro della società bianconera. I prossimi mesi riveleranno molto su quella che sarà la volontà della Juventus e non è da scartare la possibilità che possa offrire un prolungamento di contratto con adeguamento d'ingaggio al giocatore.

Il mercato della Juventus

La Juventus nei prossimi mesi potrebbe effettuare le cessioni di quei giocatori che non sarebbero considerati parte integrante del progetto sportivo bianconero. Per questo la società bianconera cercherà di rifiutare le offerte importanti per i vari de Ligt, Chiesa e Dybala. A proposito dell'argentino, sarebbe vicino il suo prolungamento di contratto. Il giocatore dovrebbe infatti sottoscrivere una nuova intesa contrattuale da circa 8 milioni di euro a stagione più di 2 milioni di euro di bonus fino a giugno 2026.