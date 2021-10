Mancano poco meno di tre mesi dall'inizio del mercato di gennaio ma nonostante questo il Calciomercato rimane uno degli argomenti più chiacchierati dai giornali sportivi. Le società più chiacchierate in Italia rimangono Milan, Inter e Juventus, che probabilmente lotteranno per vincere il campionato fino a fine stagione. Di recente si è tenuto a Trento il Festival dello Sport e molti addetti ai lavori hanno partecipato come ospiti. Fra questi anche l'attuale amministratore delegato dell'Inter ed ex dirigente della Juventus Beppe Marotta, che ha svelato alcune notizie di mercato importanti sulla società nerazzurra.

Ha infatti dichiarato che è vicino il prolungamento di contratto di Lautaro Martinez, successivamente dovrebbe toccare anche Brozovic. Marotta ha poi rivelato un clamoroso retroscena di mercato sul mancato arrivo alla Juventus di Erling Haaland. Il norvegese, prima del trasferimento al Salisburgo a gennaio 2019, avrebbe avuto modo di essere acquistato dal club bianconero per 2 milioni di euro. Il dirigente ha poi parlato del possibile scambio di mercato Icardi-Dybala nell'estate 2019 e del fatto che l'attuale punta bianconera probabilmente prolungherà il suo contratto con la Juventus.

Marotta ha parlato di Haaland e Dybala

"Alla Juve potevamo prendere Haaland per 2 milioni. A volte c’è bisogno di un extra budget quando tutti dicono che sei davanti ad un campione".

Queste le dichiarazioni di Giuseppe Marotta al Festival dello Sport. L'amministratore delegato dell'Inter ha quindi confermato il fatto che il norvegese sia stato vicino alla Juventus. Ha poi rivelato che difficilmente potrà arrivare nei prossimi mesi in Italia in quanto il campionato italiano è di transizione come ha dimostrato il trasferimento di Romelu Lukaku dall'Inter al Chelsea.

L'attuale amministratore delegato dell'Inter ha poi parlato di Dybala, sottolineando: "Poteva venire all'Inter in uno scambio di mercato con Mauro Icardi. Non ha ancora sottoscritto il prolungamento di contratto con la Juventus ma sicuramente lo farà". Parole che quindi confermano la permanenza dell'argentino alla Juventus.

A tal riguardo novità potrebbero esserci nelle prossime settimane. Il giocatore dovrebbe sottoscrivere un contratto da 8 milioni di euro a stagione più 2 di bonus fino a giugno 2026.

Il mercato della Juventus

La Juventus dovrebbe prolungare il contratto di Paulo Dybala ma anche quello di Juan Cuadrado nelle prossime settimane. L'argentino dovrebbe rinnovare fino a giugno 2026, il colombiano fino al 2023 con opzione per altre due stagioni. Si aspetterà probabilmente inizio 2022 per valutare i prolungamenti contrattuali di Perin, De Sciglio e Bernardeschi.