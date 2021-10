La Juventus in questo inizio di stagione ha avuto diverse difficoltà dal punto di vista del gioco e dei risultati. Nelle ultime partite però sono arrivate quattro vittorie, tre in campionato ed una Champions League, che hanno sicuramente migliorato la classifica. Il successo nella massima manifestazione europea contro il Chelsea ha gettato le basi per la qualificazione agli ottavi di finale. Sarà però importante vincere anche le prossime partite di campionato perché attualmente il primo posto del Napoli è distante dieci punti. Allegri si affiderà ai suoi giocatori di maggior qualità, in particolar modo a Federico Chiesa.

Il centrocampista dopo un grande Europeo disputato con la Nazionale italiana si sta confermando anche in questo inizio di stagione. A tal punto che sono diverse le indiscrezioni di mercato che parlano di un interesse concreto di società inglesi per il centrocampista bianconero. A parlare di Chiesa e del mercato della Juventus di recente è stato l'agente sportivo Furio Valcareggi. In una recente intervista ha sottolineato che la crescita che avuto il nazionale italiano è motivo d'orgoglio, Chiesa è fra i tre-quattro esterni offensivi più forti al mondo.

'Chiesa orgoglio della Scuola Calcio Ferruccio Valcareggi'

"Chiesa è sicuramente uno dei tre-quattro esterni offensivi più forti al mondo. Lui è completo ed è essenziale".

Queste le dichiarazioni di Furio Valcareggi riguardo Federico Chiesa. Ha poi parlato delle caratteristiche tecniche del centrocampista della Juventus, sottolineando come oltre ad essere completo ed efficace nel settore avanzato è un generoso in quanto aiuta la squadra e recupera palloni. Valcareggi ha aggiunto: "Chiesa è un orgoglio della Scuola Calcio Ferruccio Valcareggi.

Il suo percorso deve essere di esempio per tutti". Parole importanti quelle di Valcareggi, che confermano il buon mercato portato avanti dalla Juventus negli ultimi anni con la Fiorentina. Da Cuadrado (cresciuto nella Fiorentina ma acquistato dalla Juventus quando era al Chelsea) a Bernardeschi, fino ad arrivare a Federico Chiesa.

A questi potrebbe aggiungersi nei prossimi mesi anche Dusan Vlahovic.

Furio Valcareggi sul possibile trasferimento di Vlahovic alla Juventus

L'agente sportivo ha parlato dell'interesse della Juventus per la punta della Fiorentina Dusan Vlahovic. Ha infatti dichiarato: "La Juventus ha grande disponibilità economica e non farebbe fatica a prenderlo. Non mi sorprenderebbe se si trasferisse nella società bianconera già a gennaio". La punta della Fiorentina va in scadenza di contratto a giugno 2023. La società toscana potrebbe cercare di venderlo già a gennaio così da cercare di monetizzare maggiormente. A giugno sarà ad un anno dalla scadenza e di conseguenza la sua valutazione di mercato potrebbe diminuire.