La Juventus è attesa da mesi importanti in tema mercato. Nelle prossime settimane dovrebbero essere ufficializzati i prolungamenti di contratto di Juan Cuadrado e Paulo Dybala. Dell'argentino ha parlato di recente anche il vicepresidente Nedved, sottolineando come sia vicino il rinnovo contrattuale. Si aspetterà probabilmente inizio 2022 per decidere gli eventuali prolungamenti degli altri giocatori in scadenza a fine stagione, ovvero Mattia Perin, Mattia De Sciglio e Federico Bernardeschi. C'è incertezza anche in merito alla possibile conferma di Alvaro Morata anche la prossima stagione.

Lo spagnolo infatti è attualmente in prestito dall'Atletico Madrid con diritto di riscatto a giugno 2022 per circa 35 milioni di euro. L'inizio di stagione dello spagnolo non è stato ideale, condizionato anche di un infortunio che gli ha fatto saltare alcune partite. Solo tre gol per la punta, per questo non è da scartare la possibilità che la società bianconera decida di non acquistare il cartellino. Le cose potrebbero cambiare se l'Atletico Madrid decidesse di concedere uno sconto importante sul cartellino. Intanto però la Juventus starebbe lavorando ad un'alternativa a Morata. Fra i giocatori seguiti ci sarebbe la punta ivoriana dell'Ajax Sebastian Haller.

La punta Haller possibile acquisto in caso di mancato riscatto di Morata

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe valutando l'acquisto di Sebastian Haller come possibile alternativa a Morata. La punta nata in Francia ma di nazionalità della Costa d'Avorio ha iniziato in maniera importante la stagione con l'Ajax.

In Champions League in tre partite ha segnato sei gol fornendo anche due assist decisivi ai suoi compagni. A queste statistiche bisogna aggiungere nove partite disputate nel campionato olandese e sei gol realizzati con due assist decisivi forniti ai suoi compagni. Ha anche una presenza nella Coppa d'Olanda. Un impatto importante quello di Haller nell'Ajax, acquistato per circa 23 milioni di euro dal West Ham.

Gli inglesi lo avevano pagato nell'estate 2019 circa 50 milioni di euro acquistandolo dall'Eintracht Francoforte.

Il mercato della Juventus

La Juventus starebbe lavorando a diversi giocatori per rinforzare il settore avanzato. Il preferito sembra essere Dusan Vlahovic, punta della Fiorentina in scadenza di contratto a giugno 2023. Gli agenti sportivi del giocatore di recente hanno confermato la volontà di non prolungare il contratto con la società toscana. Per questo nei prossimi mesi farà una nuova esperienza professionale. Attualmente la valutazione di mercato è di circa 75 milioni di euro ma potrebbe diminuire nel 2022 considerando il contratto in scadenza a giugno 2023.