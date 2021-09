La Juventus ha vinto la partita per 3 a 2 contro lo Spezia: un risultato importante per la classifica, con i bianconeri che ottengono la prima vittoria in campionato, dopo due pareggi e due sconfitte. Decisivi Federico Chiesa e Matthijs de Ligt, con il nazionale italiano che ha portato il match sul 2 a 2, mentre l'olandese è stato il protagonista del 3 a 2 finale. Buona la prestazione del settore avanzato, anche se Allegri ha sottolineato i tanti gol sbagliati dai centrocampisti. Se dovesse continuare questa difficoltà nella fase realizzativa dei vari Bentancur, McKennie e Rabiot, il tecnico toscano dovrà trovare i gol dalle punte.

Per questo non è da scartare la possibilità che la società bianconera investa su un giocatore per il settore avanzato durante il Calciomercato invernale. Fra i giocatori graditi dalla Juventus spicca sicuramente Anthony Martial, punta del Manchester United considerato una riserva dal tecnico Solskjaer. L'arrivo di Cristiano Ronaldo nella società inglese non agevola la permanenza del francese, che potrebbe quindi lasciare l'Inghilterra durante il calciomercato invernale.

La punta Martial potrebbe arrivare in prestito con diritto di riscatto

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe valutando la possibilità di acquistare la punta francese Anthony Martial. Il giocatore del Manchester United sta raccogliendo poco minutaggio considerando le tante punte a disposizione di Solskjaer.

Per questo potrebbe lasciare la società inglese, anche a prezzo agevolato. La sua valutazione di mercato è di circa 45 milioni di euro, ma il Manchester United potrebbe concedere una dilazione di pagamento. La Juventus potrebbe provare a definire una trattativa di mercato simile a quella con cui ha acquistato Alvaro Morata dall'Atletico Madrid.

Lo spagnolo infatti si è trasferito alla Juventus in prestito annuale di 10 milioni di euro con diritto di riscatto a 45 milioni di euro a giugno 2021. La Juventus ha potuto rinnovare il prestito per altri 10 milioni di euro posticipando il pagamento del cartellino a giugno 2022 per circa 35 milioni di euro.

Il possibile mercato della Juventus

La Juventus potrebbe acquistare Anthony Martial per il settore avanzato. La società bianconera però, valuta anche altri giocatori per il reparto avanzato. Su tutti piace Dusan Vlahovic della Fiorentina, in scadenza di contratto con la società toscana a giugno 2023. L'eventuale arrivo del nazionale serbo si concretizzerebbe la prossima estate. Difficilmente infatti la Fiorentina lo cederà a gennaio. La Juventus potrebbe rinforzare anche il centrocampo: piace Aurelien Tchouameni, mediano del Monaco e della nazionale francese.