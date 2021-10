Clima di grande concentrazione in casa Juventus, dal momento che gli uomini di Massimiliano Allegri si stanno preparando in vista dell'importantissima partita di campionato contro l'Inter. Il match contro i nerazzurri potrebbe veramente rilanciare la Juventus, rimettendola in corsa per lo Scudetto. Intanto, continuano a circolare numerose voci di mercato per quanto riguarda la società bianconera. La dirigenza della Juventus, infatti, è sempre alla ricerca di un centrocampista giovane di qualità per rinforzare il reparto mediano, dal momento che Arthur non è riuscito ad ambientarsi.

Il direttore sportivo Cherubini avrebbe messo nel mirino uno dei migliori giovani centrocampisti d'Europa.

Mercato Juventus, occhi puntati su Lesley Ugochukvu

Stando alle ultime indiscrezioni trapelate, la Juventus avrebbe messo gli occhi su Lesley Ugochukvu, centrocampista classe 2004 che milita nelle fila del Rennes. Si tratta certamente di uno dei profili più interessanti del calcio francese, considerato dagli addetti ai lavori un possibile crack del panorama calcistico europeo. Nonostante sia ancora giovanissimo, ha già messo insieme sette presenze nel campionato francese e due in Conference League, partite nelle quali ha dimostrato di possedere grandissimo talento. Il giocatore può inoltre essere impiegato anche come difensore centrale, considerato che è alto 188 cm.

Si tratta dunque di un profilo che mescola qualità e fisicità. Da molti esperti di Calciomercato sarebbe ritenuto il degno erede di Paul Pogba. La Juventus, comunque, tiene in considerazione anche Aurelien Tchuameni per gennaio. Il centrocampista del Monaco viene infatti considerato l'obiettivo principale in vista della prossima sessione di calciomercato invernale.

Il giocatore francese è un profilo completo, che andrebbe certamente a rinforzare il reparto mediano della Juventus, nonostante su di lui ci siano numerosi top club europei. Si attendono ulteriori aggiornamenti di mercato nelle prossime settimane.

Juventus, fissato il prezzo di Haaland

Intanto, arrivano notizie anche per quanto riguarda Erling Braut Haaland, attaccante norvegese da tempo nel mirino della Juventus.

Il ventunenne potrebbe lasciare il Borussia Dortmund al termine della stagione, ma il suo prezzo è stato fissato ad almeno cento milioni di euro. Difficile per la Juventus arrivare a questa cifra; i bianconeri paiono dunque tagliati fuori nella corsa al fortissimo centravanti di origine nordica. Su di lui ci sarebbero anche Paris Saint Germain, Barcellona, Real Madrid e Manchester City. Si prospetta dunque una vera e propria asta.