La Juventus potrebbe essere una delle società più attive nel mercato di gennaio. I bianconeri starebbero lavorando alle cessione di diversi centrocampisti che non sarebbero considerati parte integrante del progetto sportivo. Fra questi spiccano Aaron Ramsey, Weston McKennie e Dejan Kulusevski. Per quanto riguarda gli investimenti, questo inizio di stagione ha lasciato intendere la necessità di un acquisto di qualità a centrocampo oltre al fatto che manca una punta che possa sostituire nella fase realizzativa il partente Cristiano Ronaldo. Non è un caso si parli di una Juventus che potrebbe acquistare la punta della Fiorentina Dusan Vlahovic, che ha deciso di non prolungare il contratto con la società toscana in scadenza a giugno 2023.

Per il 21enne si parla di una cessione già a gennaio, anche perché più ci si avvicina alla data di scadenza del contratto e più il prezzo del suo cartellino potrebbe diminuire. La Juventus potrebbe acquistarlo ma solo durante il prossimo Calciomercato estivo. Per questo c'è il rischio di perderlo anche perché alcune società inglesi sarebbero pronte a presentare un'offerta alla Fiorentina già a gennaio. Per questo la Juventus starebbe lavorando all'alternativa, che potrebbe essere la riconferma anche per la prossima stagione di Alvaro Morata.

Il riscatto di Morata potrebbe essere l'alternativa all'acquisto di Vlahovic

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus starebbe valutando la riconferma per la prossima stagione di Alvaro Morata.

La punta spagnola è attualmente in prestito dall'Atletico Madrid e la società bianconera vanta un diritto di riscatto del suo cartellino a circa 35 milioni di euro. Somma che però la società bianconera ritiene fin troppo esosa, considerando che nel 2022 Morata compirà 30 anni. Per questo la Juventus starebbe già lavorando con la società spagnola per un eventuale sconto sul prezzo del cartellino.

Non è da scartare la possibilità che la società bianconera, qualora dovesse riuscire a risparmiare una buona somma per l'acquisto di Morata, possa comunque investire su un'altra punta oltre lo spagnolo.

La Juventus potrebbe acquistare Lorenzo Lucca

Difficile in tal caso che sia Vlahovic, considerando la valutazione di mercato della punta della Fiorentina.

Potrebbe invece essere un acquisto interessante quello di Lorenzo Lucca, punta del Pisa protagonista in questo inizio di stagione in Serie B e nella nazionale Under 21 italiana. Il 21enne piace per la fisicità e la qualità tecnica e potrebbe essere un'alternativa interessante per il settore avanzato bianconero. Inoltre costerebbe molto di meno sia di cartellino che di ingaggio rispetto a Dusan Vlahovic.