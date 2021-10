La Juventus nel corso della prossima stagione potrebbe proseguire la strategia di mercato adottata da due stagioni a questa parte, ovvero quella che prevede l'investimento in giovani di qualità. Solo nel recente Calciomercato estivo sono arrivati il 23enne Locatelli, il 19enne Kaio Jorge e il 21enne Moise Kean. Ci si attende quindi che la società bianconera possa regalarsi altri investimenti giovani, non è un caso si parli di un interesse concreto per Aurelien Tchouameni del Monaco e per Dusan Vlahovic della Fiorentina. La Juventus però dovrà tener conto anche del bilancio societario, per questo potrebbe decidere di alleggerire i costi effettuando alcune cessioni pesanti.

Aaron Ramsey, Weston McKennie e Dejan Kulusevski sono solo alcuni dei nomi che potrebbero lasciare Torino la prossima stagione. Si parla inoltre di un interesse concreto del Chelsea per de Ligt. Inoltre, secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus potrebbe decidere di non riscattare il cartellino della punta spagnola Alvaro Morata. Il giocatore è in prestito dall'Atletico Madrid fino a fine stagione. Per acquistare il suo cartellino la società bianconera dovrebbe investire circa 35 milioni di euro. Somma che potrebbe essere considerata eccessiva se si considera che Morata nel 2022 compirà 30 anni.

La punta Morata potrebbe trasferirsi al Newcastle

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato provenienti dai giornali sportivi spagnoli, la Juventus potrebbe decidere di non riscattare il cartellino di Alvaro Morata dall'Atletico Madrid la prossima stagione.

I 35 milioni di euro che servirebbero per il cartellino dello spagnolo potrebbero infatti essere utilizzati per l'acquisto di una punta giovane di qualità. Uno dei nomi che piace alla società bianconera è Dusan Vlahovic, in scadenza di contratto con la Fiorentina a giugno 2023. In caso di mancato riscatto di Alvaro Morata da parte della Juventus, lo spagnolo ritornerebbe all'Atletico Madrid ma non per rimanerci.

La società spagnola ha bisogno di monetizzare dopo i tanti acquisti effettuati nel recente calciomercato estivo. Potrebbe trasferirsi al Newcastle, che ha recentemente cambiato proprietà e proprio quest'ultima sarebbe pronta a spendere già 250 milioni di euro per rinforzare la rosa. Fra i nomi avvicinati al Newcastle spiccano la punta del Paris Saint Germain Mauro Icardi, valutato circa 40 milioni di euro dalla società francese, e Alvaro Morata, che potrebbe lasciare l'Atletico Madrid (se non sarà riscattato dalla Juventus) per circa 35 milioni di euro.