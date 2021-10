La Juventus nelle ultime stagioni ha dimostrato di investire molto sui giovani, soprattutto nelle ultime tre stagioni. Dall'arrivo di De Ligt nell'estate 2019 la società bianconera ha ringiovanito molto la rosa. Basti pensare agli arrivi nel 2020 di Kulusevski, McKennie, Arthur Melo, Chiesa a quelli del recente Calciomercato estivo Locatelli, Kaio Jorge e Moise Kean. Tale strategia di mercato dovrebbe essere utilizzata anche nei prossimi mesi. Non è un caso si parli di un interesse concreto per il centrocampista del Monaco e della nazionale francese Aurelien Tchouameni e per la punta della Fiorentina Dusan Vlahovic.

Si valutano inoltre altri giocatori come Renato Sanches del Lille e Lorenzo Lucca del Pisa. Negli ultimi giorni però la società bianconera starebbe lavorando all'acquisto di un altro giocatore per il settore avanzato. Si tratta di Giacomo Raspadori, punta 21enne del Sassuolo e della nazionale italiana. Negli ultimi mesi si è parlato di un interesse concreto dell'Inter per il giocatore ma la difficile situazione societaria dei nerazzurri potrebbe agevolare la Juventus.

Il terzino Pellegrini possibile contropartita tecnica per l'acquisto di Raspadori

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe acquistare la punta del Sassuolo Giacomo Raspadori. Valutato circa 20 milioni di euro, il suo prezzo potrebbe incrementare nei prossimi mesi.

Il nazionale italiano sarebbe considerato un giocatore ideale per la società bianconera sia per motivi tecnici che anagrafici. Il 21enne infatti ha dimostrato negli ultimi mesi di essere un giocatore di qualità e pronto per un'esperienza professionale in una società che lotta per vincere. Non è un caso che il commissario tecnico Roberto Mancini ha deciso di convocarlo per l'Europeo vinto dalla nazionale italiana.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

La Juventus potrebbe offrire una somma importante alla società emiliana inserendo anche una contropartita tecnica. Si parla di Luca Pellegrini, il terzino sinistro in questo inizio di stagione ha giocato solamente contro il Napoli. Il tecnico Allegri infatti sta dando fiducia ad Alex Sandro sulla fascia sinistra utilizzando come alternativa al brasiliano De Sciglio.

Per questo potrebbe lasciare la società bianconera, la sua valutazione di mercato è di circa 10 milioni di euro.

Il mercato della Juventus

La Juventus starebbe lavorando ad altre cessioni oltre a quella che potrebbe riguardare Pellegrini. Potrebbero partire nei prossimi mesi Adrien Rabiot e Aaron Ramsey, due dei giocatori che più guadagnano nella società bianconera considerando i 7 milioni di euro netti a stagione. Entrambi hanno mercato in Inghilterra, dalla loro partenza potrebbe arrivare una somma importante da investire sull'acquisto di un centrocampista di qualità.