La Juventus da sempre è una delle società maggiormente interessata ad investire su giovani talenti. Non è un caso il lancio dell'under 23 bianconera, che sta dando la possibilità a molti giovani cresciuti nel settore giovanile di giocare in un campionato importante come quello di Serie C. Una strategia di mercato che dovrebbe servire a far crescere alla Continassa quei giocatori che un giorno potrebbero diventare una risorsa importante per la prima squadra. Nelle ultime due stagioni però sono stati tanti gli investimenti anche in giovani talenti del calcio europeo, basti pensare a Soulé o ai più recenti Solberg e Bandolo.

E a tal proposito la Juventus avrebbe individuato un altro giocatore che è una delle rivelazioni del campionato francese in questo inizio stagione.

Ci si riferisce a Lesley Ugochukwu, centrocampista classe 2004 del Rennes. Ha già disputato sette partite nel campionato francese e due in Conference League. Il giovane sarebbe l'alternativa ad Aurelien Tchouameni, che attualmente è seguito da diverse società europee. Proprio per questo il suo prezzo è incrementato e potrebbe costare più dei 40 milioni di euro della sua attuale valutazione di mercato.

Il centrocampista Ugochukwu possibile alternativa a Tchouameni

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe valutando l'acquisto del centrocampista del Rennes Lesley Ugochukwu.

Il classe 2004 è già parte integrante della squadra francese, fino ad adesso ha disputato nove partite fra campionato e Conference League. Ha fatto tutta la trafila nelle nazionali giovanili francesi, attualmente gioca nella Francia under 18 e fino ad adesso ha giocato cinque partite segnando anche un gol. Dotato di grande fisicità, oltre a garantire equilibrio è bravo anche tecnicamente.

Può giocare anche come difensore centrale. Ugochukwu sarebbe l'alternativa a Tchouameni, che costa circa 40 milioni di euro. Il giovane del Rennes potrebbe partire a prezzo vantaggioso anche se il Rennes è una società molto brava a cedere i suoi giocatori. Basti pensare ad Eduardo Camavinga, venduto nel recente Calciomercato estivo al Real Madrid per circa 30 milioni di euro nonostante fosse ad un anno dalla scadenza di contratto con la società francese.

Il mercato della Juventus

L'eventuale arrivo di un centrocampista a gennaio però potrebbe concretizzarsi solo in caso di cessione di uno o due giocatori. A tal riguardo si parla delle possibili partenza di Adrien Rabiot e Aaron Ramsey. Per i due centrocampisti potrebbe esserci il trasferimento al Newcastle, alla ricerca di rinforzi importanti dopo l'arrivo della nuova proprietà rappresentata da un fondo saudita. Le loro cessioni garantirebbero una plusvalenza finanziaria oltre ad un risparmio sul monte ingaggi per un totale di 14 milioni di euro netti a stagione.