La Juventus nei prossimi mesi potrebbe rinforzare il centrocampo e il settore avanzato. Sembrano essere queste le principali esigenze della società bianconera, che starebbe lavorando a innesti di qualità. A proposito di mediana, il preferito sembra essere Aurelien Tchouameni, giocatore del Monaco e della nazionale francese valutato circa 40 milioni di euro. Per il settore avanzato, la società bianconera starebbe lavorando a diversi giocatori. L'investimento ideale potrebbe essere quello su Dusan Vlahovic, punta della Fiorentina in scadenza di contratto a giugno 2023.

Il suo prezzo di mercato è di circa 70 milioni di euro, valutazione che potrebbe diminuire nei prossimi mesi proprio per il contratto in scadenza a meno di due anni. Costa di meno Mauro Icardi, riserva nel Paris Saint Germain, dopo l'arrivo nella società francese di Lionel Messi. Il suo prezzo di mercato è di circa 40 milioni di euro. La Juventus però starebbe valutando anche un'alternativa ai prima menzionati. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato potrebbe acquistare la punta del Torino Andrea Belotti.

La punta Belotti potrebbe trasferirsi alla Juventus la prossima stagione

La punta del Torino andrà in scadenza di contratto a giugno 2022 e, attualmente, non ci sarebbero i presupposti per un suo prolungamento di contratto.

A confermarlo anche il presidente del Torino, che in una recente intervista ha sottolineato che il nazionale italiano ha rifiutato un'offerta importante della società per il prolungamento. Belotti potrebbe essere un acquisto ideale per la Juventus perché senza costi di cartellino. Inoltre il nazionale italiano ha dimostrato in questi anni di essere molto abile in fase realizzativa.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Su Belotti però ci sarebbe l'interesse concreto anche del Milan, che starebbe lavorando a un rinforzo importante per il settore avanzato.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe essere una delle società più attive nel 2022 in tema acquisti. La società bianconera dovrà però tenere conto del bilancio e, di conseguenza, alleggerire anche la rosa.

Per questo si parla di cessioni, alcune delle quali potrebbero rivelarsi pesanti. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato potrebbero esserci almeno tre partenze a gennaio o eventualmente durante il prossimo Calciomercato estivo. Uno di questi è Aaron Ramsey, che recentemente ha lanciato una frecciatina alla Juventus dal ritiro della nazionale del Galles.

Il centrocampista ha infatti criticato la gestione riservatagli dallo staff tecnico e medico nelle sue stagioni alla Juventus. Parole che potrebbero portare a un suo addio. Altri giocatori che potrebbero lasciare la società bianconera nei prossimi mesi sono Weston McKennie e Dejan Kulusevski.