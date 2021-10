La Juventus potrebbe essere una delle società più attive durante il mercato di gennaio. La società bianconera infatti potrebbe effettuare delle cessioni importanti, considerando le tante richieste che arrivate per alcuni giocatori. Si parla ad esempio di un interesse concreto per Weston McKennie e Dejan Kulusevski da parte rispettivamente di West Ham e Tottenham. Partenze che potrebbe portare una somma importante alla società bianconera. Altro giocatore che potrebbe lasciare la Juventus è Aaron Ramsey. Dal ritiro della nazionale del Galles il centrocampista ha criticoto la Juventus per il modo in cui è stato gestito in queste stagioni dal punto di vista fisico, che ha causato i tanti infortuni muscolari del gallese.

Parole che potrebbero portare alla partenza del centrocampista già a gennaio. A della possibile cessione di Ramsey da parte della Juventus è stato il giornalista sportivo Filippo Cornacchia. Intervistato dalla tv di Calciomercato.it, ha infatti dichiarato che qualora la società bianconera potrebbe cedere Ramsey a gennaio, potrebbe acquisire il centrocampista francese Aurelien Tchouameni.

'Se va via Aaron Ramsey, la Juventus acquisterà Aurelien Tchouameni'

"Le dichiarazioni di Ramsey non servono commentarle, esprimono un disagio del giocatore. Se lui si presentasse a Torino dicendo ne vado la Juventus lo agevolerebbe. Lo avrebbe fatto anche ad agosto". Queste le dichiarazioni di Cornacchia in riferimento alla possibile partenza di Ramsey già durante il mercato di gennaio.

Il giornalista sportivo ha aggiunto che è un grande giocatore che non riesce a dimostrarlo a causa degli infortuni muscolari subiti. Potrebbe però lasciare la società bianconera anche se l'ingaggio che guadagna non agevola una sua eventuale partenza. Cornacchia ha poi sottolineato: "Se Ramsey va via, la Juventus acquisterà Aurelien Tchouameni fra gennaio e giugno".

Secondo il giornalista sportivo il centrocampista francese del Monaco è il giocatore ideale anche per motivi anagrafici, avendo 21 anni. Nonostante la giovane età è già nazionale francese. Il suo prezzo di mercato è di circa 40 milioni di euro.

L'alternativa a centrocampo di Aurelien Tchouameni

Il giornalista sportivo Filippo Cornacchia ha sottolineato anche che la Juventus sta lavorando ad un'alternativa ad Aurelien Tchouameni.

Si tratta di Axel Witsel , centrocampista del Borussia Dortmund in scadenza di contratto a giugno 2022. Potrebbe quindi a prezzo vantaggioso a gennaio o eventualmente a parametro zero la prossima stagione. Si è parlato del possibile arrivo del belga alla Juventus già durante il recente calciomercato estivo.