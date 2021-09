La Juventus, in questo inizio, di stagione sta avendo diverse difficoltà dal punto di vista del gioco e dei risultati. Il tecnico Massimiliano Allegri sta lavorando per trovare il giusto equilibrio in una rosa formata da diversi giocatori di qualità. I problemi principali, però, riguardano il centrocampo, dove sembra mancare un mediano bravo nel garantire equilibrio e nell'impostazione di gioco. La situazione economica nelle ultime due stagioni è stata condizionata dall'emergenza coronavirus, per questo difficilmente la società bianconera effettuerà investimenti pesanti nei prossimi mesi. A meno che riesca a concretizzare alcune cessioni importanti.

A tal riguardo, alcuni giornali sportivi inglesi hanno lanciato indiscrezioni di mercato in merito alla possibile partenza del difensore Matthijs De Ligt e del centrocampista Dejan Kulusevski. Per l'olandese, si parla di un interesse concreto del Chelsea, che sarebbe pronto ad investire almeno 100 milioni di euro per acquistarlo. Sullo svedese, invece, ci sarebbe il Tottenham di Fabio Paratici. È stato proprio il direttore generale della società inglese a portarlo a Torino quando era direttore sportivo della Juventus.

Il difensore De Ligt potrebbe trasferirsi al Chelsea, Kulusevski al Tottenham

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus la prossima stagione potrebbe effettuare due cessioni importanti.

Il difensore Matthijs De Ligt potrebbe trasferirsi al Chelsea per circa 100 milioni di euro. Una somma importante a cui potrebbero aggiungersi altri 35 milioni di euro dall'eventuale partenza di Dejan Kulusevski. Il centrocampista svedese sta avendo non poche difficoltà alla Juventus, ma ha molti estimatori in Inghilterra. Fra questi anche il Tottenham, e sarebbe proprio il direttore generale, Fabio Paratici, a voler acquistare lo svedese.

Fu proprio il dirigente quando era alla Juventus ad acquistarlo a gennaio 2020 dall'Atalanta per circa 43 milioni di euro.

Il mercato della Juventus

La Juventus, se dovesse concretizzare le cessioni di De Ligt e Kulusevski, avrebbe una somma importante da investire sul mercato. Potrebbe arrivare Alessio Romagnoli a parametro zero dal Milan.

Sarebbe un rinforzo importante anche in considerazione del fatto che non ci sarebbero costi di cartellino da sostenere. Per il centrocampo, piace molto Aurelien Tchouameni, giocatore del Monaco e della nazionale francese. Per quanto riguarda il settore avanzato, il preferito sembra essere la punta della Fiorentina, Dusan Vlahovic.