La Juventus è protagonista di un inizio difficile in campionato. In tre partite i bianconeri hanno ottenuto un solo punto, nella prima giornata contro l'Udinese. Le sconfitte contro Empoli e Napoli hanno messo in evidenza le difficoltà dal punto di vista del gioco dei giocatori di Allegri. Sembra infatti mancare qualità a centrocampo. Non è un caso che si parli di un interesse concreto per Aurelien Tchouameni del Monaco e per Boubacar Kamara dell'Olympique Marsiglia. Da mesi alcuni giornali sportivo lanciano indiscrezioni di mercato ad un possibile ritorno alla Juventus del centrocampista Paul Pogba.

Il nazionale francese difficilmente rinnoverà il suo contratto con il Manchester United ed è probabile quindi che lascerà la società inglese a parametro zero alla fine della prossima stagione. Non è da scartare la possibilità venga ceduto a gennaio così da monetizzare da una sua eventuale partenza. Secondo la stampa spagnola però non dovrebbe essere la Juventus la prossima società in cui giocherà il centrocampista francese.

Paul Pogba dovrebbe trasferirsi al Paris Saint Germain la prossima stagione

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato lanciate dai giornali sportivi spagnoli Paul Pogba lascerà il Manchester United a fine stagione. Il centrocampista francese va in scadenza di contratto con la società inglese e attualmente non ci sarebbero i presupposti per un suo rinnovo di contratto.

Il francese avrebbe già deciso con chi andrà a giocare. Non dovrebbe essere il Paris Saint Germain e neanche la Juventus ma il Real Madrid. La società spagnola infatti sarebbe pronta ad ingaggiare ben due giocatori della nazionale francese a parametro zero. Oltre a Kylian Mbappé infatti dovrebbe arrivare anche Paul Pogba. Acquisti che evidentemente rinforzerebbero ulteriormente una rosa già forte come quella del Real Madrid.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Si era parlato di un ritorno di Pogba alla Juventus ma l'ingaggio che percepisce il centrocampista non agevolerebbe un suo approdo in bianconero. Il giocatore attualmente al Manchester United chiede infatti un ingaggio da almeno 20 milioni di euro a stagione. Come dichiarato recentemente dal direttore sportivo Federico Cherubini, la società bianconera vuole investire su giovani di qualità diminuendo anche i costi di ingaggio.

Il mercato della Juventus

La Juventus come già anticipato potrebbe rinforzare il centrocampo investendo su giovani di qualità. Piace molto Aurelien Tchouameni, giocatore del Monaco e della nazionale francese. La sua valutazione di mercato è di circa 40 milioni di euro ma a differenza di Pogba potrebbe accontentarsi di un ingaggio da circa 3 milioni di euro a stagione. Kamara invece va in scadenza di contratto a giugno 2022, arriverebbe quindi a parametro zero. Potrebbe inoltre arrivare una punta importante la prossima stagione. Il preferito sembra essere Dusan Vlahovic, piace anche Joao Felix.