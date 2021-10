La Juventus potrebbe utilizzare la pausa per le nazionali per risolvere le situazioni contrattuali dei giocatori in scadenza. In particolar modo si sta lavorando per prolungare il contratto di Cuadrado e Dybala. Mancherebbe solo l'ufficialità per il colombiano mentre per l'argentino la trattativa prosegue, essendoci ancora distanza fra offerta bianconera e richieste del giocatore. Da valutare inoltre anche i contatti di Perin, De Sciglio e Bernardeschi, anche loro in scadenza a fine stagione. La società bianconera sta lavorando anche in tema mercato sia per gennaio che per l'estate.

In particolar modo potrebbe acquistare una punta e un mediano. Piacerebbero Alexandre Lacazette dell'Arsenal e Axel Witsel del Borussia Dortmund, entrambi in scadenza a giugno 2022.

Nelle ultime ore però alcuni giornali sportivi parlano di una possibile offerta della Juventus per il centrocampista del Manchester United Donny Van de Beek, soprattutto se si dovesse concretizzare la cessione di Aaron Ramsey. Sull'olandese ci sarebbe l'interesse anche del Milan, che starebbe già lavorando ad un eventuale post Kessié, considerando il contratto in scadenza dell'ivoriano a giugno 2022.

Possibile interesse di Juventus e Milan per Van de Beek

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, il centrocampista del Manchester United Van de Beek potrebbe lasciare l'Inghilterra già durante il mercato di gennaio.

L'olandese infatti ha raccolto poco minutaggio in questo inizio di stagione e considerando l'abbondanza sulla mediana e sulla trequarti al Manchester United, sembra difficile che possa essere maggiormente impiegato nei prossimi mesi. Per questo potrebbe lasciare la società inglese. Sul giocatore ci sarebbe l'interesse concreto di Juventus e Milan.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Le due società italiane potrebbero decidere di investire su Van de Beek qualora si dovessero concretizzare le partenze rispettivamente di Ramsey e Kessié. Il gallese potrebbe rescindere il suo contratto e ritornare in Inghilterra. L'ivoriano invece ha il contratto in scadenza a fine stagione e attualmente non ci sarebbero i presupposti per un prolungamento contrattuale con il Milan.

Per questo potrebbe essere ceduto a gennaio così da provare a monetizzare da una sua eventuale partenza. Si parla di un interesse concreto del Paris Saint Germain.

Il mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro anche per la prossima stagione. La strategia di mercato della società bianconera riguarderà l'investimento su giovani di qualità, come già succede da due anni. Per il centrocampo piacciono Tielemans del Leicester e Tchouameni del Monaco, per il settore avanzato la punta della Fiorentina Dusan Vlahovic.