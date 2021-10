Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri nel match contro il Torino ha fatto esordire uno dei tre acquisti del recente Calciomercato estivo. Dopo Kean e Locatelli infatti è toccato anche a Kaio Jorge giocare i primi minuti con i bianconeri: il brasiliano è entrato alla fine del match.

L'allenatore toscano nel post partita ha voluto elogiarlo, sottolineando come nonostante abbia toccato appena due palloni ha dimostrato di essere molto sveglio. Attualmente il settore avanzato della Juventus è formato da Moise Kean, Kaio Jorge, Alvaro Morata e Paulo Dybala.

Potrebbe comunque arrivare una quinta punta durante il mercato di gennaio, considerando i tanti impegni della Juventus in questa stagione, dopo anche l'ottimo inizio in Champions League.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe valutando l'acquisto di Timo Werner. La punta è attualmente una riserva nel Chelsea dopo l'arrivo di Lukaku. Il nazionale della Germania però vorrebbe giocare titolare anche in previsione dei mondiali in Qatar nel 2022.

La punta Werner potrebbe lasciare il Chelsea: possibile offerta della Juve

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato provenienti dall'Inghilterra Timo Werner starebbe valutando l'addio al Chelsea a gennaio. La punta della nazionale tedesca vorrebbe giocare più spesso da titolare ed è pronto a fare una nuova esperienza professionale.

Sul giocatore ci sarebbe l'interesse della Juventus, che però difficilmente investirà una somma importante per il suo cartellino. L'eventuale arrivo di Werner alla società bianconera potrebbe concretizzarsi qualora il Chelsea decidesse di cederlo in prestito con diritto di riscatto. In questo modo la Juve avrebbe modo di valutarlo da vicino ed eventualmente di riscattarlo successivamente.

La sua valutazione di mercato è di circa 60 milioni di euro.

Il resto del mercato della Juventus

La Juventus starebbe anche già lavorando in previsione del prossimo calciomercato estivo. La società bianconera infatti vorrebbe acquistare un centrocampista di qualità e una punta che vada ad integrare il settore avanzato. Per la mediana piace Aurelien Tchouameni, giocatore del Monaco e della nazionale francese.

Come punta per l'estate invece il preferito sembra essere Dusan Vlahovic, in scadenza di contratto con la Fiorentina a giugno 2023, il cui rinnovo è tutt'altro che scontato. La società bianconera starebbe seguendo anche Lorenzo Lucca, punta classe 2000 del Pisa e della nazionale under 21 italiana, protagonista in questo inizio di stagione in Serie B.