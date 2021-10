L'Inter avrebbe potuto scambiare in passato Mauro Icardi con Paulo Dybala. La notizia è arrivata durante un intervento di Giuseppe Marotta al Festival dello Sport a Trento. L'amministratore dei nerazzurri ha detto: “Quando si ventilava uno scambio con Icardi c’è stata questa possibilità, era tutto vero. C’era un’idea di scambio tra Dybala e Icardi, poi non si è concluso”.

La dirigenza nerazzurra, inoltre, due mesi fa, dopo aver perso Romelu Lukaku, trasferitosi al Chelsea per 115 milioni di euro, oltre a Edin Dzeko avrebbe voluto pure Dusan Vlahovic, a raccontarlo è lo stesso Marotta: "Vlahovic è un grande talento, ma non eravamo nelle condizioni di concludere l'operazione.

Era il secondo obiettivo dopo Dzeko: un giocatore pronto ora e uno nel futuro. Sarebbe stato il massimo". La trattativa sarebbe però stata impossibile per le richieste economiche della dirigenza toscana. La Fiorentina, infatti, per il calciatore serbo richiedeva almeno circa 60 milioni di euro e sulle sue tracce c'erano anche Tottenham ed Atletico Madrid.

In casa Inter comunque pare probabile che un rinforzo possa arrivare già a gennaio, soprattutto dopo quello che è accaduto con Alexis Sanchez. Lo sfogo post Sassuolo del cileno non è piaciuto alla società, che potrebbe dunque pensare di rescindere il suo contratto già nel mercato invernale. Il calciatore, inoltre, pesa molto sulle casse della squadra per lo stipendio da 7 milioni di euro annui che percepisce.

Inter e Napoli: duello per Nandez

Sono parecchie le indiscrezioni di mercato che riguardano la squadra di Simone Inzaghi, che potrebbe accogliere nuovi rinforzi a gennaio. In attacco si parla fra gli altri di Luka Jovic e di Lacazette. Il primo non sta trovando spazio nel Real Madrid di Carlo Ancelotti, mentre il secondo, che è in scadenza di contratto, potrebbe lasciare l'Arsenal per accasarsi in un nuovo club.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Nelle idee di Marotta e Piero Ausilio ci sarebbe anche il centrocampista Nahitan Nandez. Il calciatore del Cagliari, molto vicino alla Pinetina, prima che arrivasse Denzel Dumfries potrebbe essere un giusto rinforzo per il centrocampo, dove Hakan Calhanoglu un po' sta deludendo le attese nonostante un ottimo esordio contro il Genoa, in cui aveva trovato subito trovato la rete.

Nandez avrebbe una valutazione di circa 35 milioni di euro ma la volontà dell'Inter sarebbe quella di inserire un contropartita tecnica per abbassare le pretese dei sardi.

Sulle tracce dell'ex Boca ci sarebbe anche il Napoli di Luciano Spalletti, che vorrebbe qualche uomo in più nel reparto mediano. Le due squadre potrebbero dunque pronte a sfidarsi dopo che, nella scorsa estate, il tecnico toscano avrebbe chiesto ai milanesi il cartellino di Matias Vecino, affare poi non decollato.