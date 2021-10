La Juventus potrebbe essere una delle società più attive del mercato di gennaio. Si parla, infatti, delle possibili cessioni che la società bianconera potrebbe effettuare nei prossimi mesi. Partenze che potrebbero agevolare gli investimenti a centrocampo e nel settore avanzato. Secondo gran parte degli addetti ai lavori, la principale esigenza della società bianconera è quella di rinforzare la mediana con un giocatore di qualità, che sappia migliorare l'impostazione di gioco. Potrebbe inoltre arrivare una punta, soprattutto per l'inaspettata partenza di Cristiano Ronaldo negli ultimi giorni del Calciomercato estivo.

Non è da scartare, però, la possibilità che possa arrivare anche un giocatore di qualità per la trequarti che vada ad aggiungersi a Dybala e a Chiesa.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus avrebbe individuato in Bernardo Silva un possibile rinforzo per il mercato di gennaio. Il giocatore non sarebbe considerato un titolare nel Manchester City e per questo potrebbe lasciare la società inglese. Il problema di fondo è la valutazione del portoghese, che costa circa 70 milioni di euro. Potrebbe arrivare alla Juventus solo se il Manchester City decidesse di cederlo in prestito.

Il centrocampista Bernardo Silva possibile acquisto della Juventus

Il portoghese rappresenterebbe un rinforzo importante per la società bianconera, alla ricerca di qualità non solo a centrocampo ma anche in attacco. Difficile però che possa concretizzarsi il suo arrivo a gennaio, considerando che il Manchester City lo valuta circa 70 milioni di euro. La Juventus, invece, potrebbe investire a centrocampo nei prossimi mesi, soprattutto se dovessero concretizzarsi determinate cessioni.

Si parla, ad esempio, delle possibili partenze di Aaron Ramsey, Weston Mckennie e Dejan Kulusevski. Sul gallese ci sarebbe il Newcastle, l'americano e lo svedese potrebbero approdare al Tottenham. Si parla di una possibile offerta della società londinese da 60 milioni di euro per entrambi i giocatori.

Il mercato della Juventus

Se dovesse arrivare una buona somma dalle cessioni, la Juventus già a gennaio potrebbe acquistare un centrocampista ed una punta. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, il preferito della mediana sembra essere Aurelien Tchouameni, attualmente al Monaco e parte integrante della nazionale francese di Deschamps. La sua valutazione di mercato è di circa 40 milioni di euro. Per il settore avanzato potrebbe essere acquistata la punta della Fiorentina Dusan Vlahovic, valutato circa 75 milioni dalla società toscana.