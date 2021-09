La netta vittoria contro il Malmo da parte della Juventus permette ai bianconeri di conquistare tre punti importanti per il Gruppo H di Champions League. Un successo che darà un po' di tranquillità alla rosa bianconera, condizionata negli ultimi giorni dalla partenza difficile in campionato. Il solo punto conquistato su tre partite disputate conferma le difficoltà dei bianconeri, che già dal match contro il Milan in programma domenica 19 settembre dovranno cercare di conquistare punti importanti. Intanto nel match di Champions hanno brillato diversi giocatori, fra questi anche Matthijs de Ligt.

L'olandese insieme a Bonucci ha dato sicurezza alla Juventus, contribuendo a difendere la porta di Szczesny. Proprio il difensore ex Ajax è stato uno dei più criticati in questo inizio di stagione. Nonostante questo, vanta diversi estimatori in Europa. Si è parlato di un interesse concreto del Real Madrid per l'olandese. Nelle ultime ore, secondo la stampa spagnola ci sarebbe anche il Barcellona interessato all'acquisto del giocatore per la prossima stagione. A volerlo sarebbe il tecnico Ronald Koeman, che ha avuto già modo di allenarlo in nazionale quando era commissario tecnico dell'Olanda.

Possibile interesse del Barcellona per de Ligt

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato pubblicate dai giornali sportivi spagnoli, il Barcellona la prossima stagione potrebbe provare ad acquistare il difensore della Juventus Matthijs de Ligt.

Sarebbe una richiesta di Ronald Koeman, che vuole un difensore giovane e di qualità. Molto dipenderà dalla stagione che disputerà de Ligt alla Juventus, che però difficilmente lo cederà per non meno di 80 milioni di euro. Sarà molto importante il lavoro di Allegri in questa stagione per permettergli di fare il definitivo salto di qualità.

La volontà della Juventus però sembrerebbe essere quella di confermare de Ligt anche per il futuro.

Il mercato della Juventus

La Juventus cercherà di vendere la prossima stagione soprattutto quei calciatori che non sono considerati parte del progetto sportivo bianconero. Fra questi spicca Aaron Ramsey: il gallese guadagna circa 7 milioni di euro a stagione proprio per questo la sua cessione è saltata nel mercato estivo.

Si era parlato di un interesse concreto di alcune società inglesi per il centrocampista già durante il Calciomercato estivo, interesse che però non si è concretizzato. Ci sono inoltre diversi giocatori che vanno in scadenza a giugno 2022 e che potrebbero non prolungare il loro contratto con la società bianconera. Fra questi spiccano Mattia De Sciglio e Mattia Perin.