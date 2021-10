La Juventus nei prossimi mesi potrebbe essere una delle società più attive sul mercato. Si parla infatti non solo di acquisti importanti per centrocampo e settore avanzato ma anche di cessioni ''pesanti''. Diversi giocatori bianconeri sarebbero seguiti da società europee, basti pensare ai vari Chiesa, McKennie e de Ligt. Proprio il difensore olandese è stato uno degli argomenti trattati dal suo agente sportivo Mino Raiola in una recente intervista. Raiola ha dichiarato che de Ligt potrebbe giocare insieme ad Alessio Romagnoli alla Juventus in quanto il difensore attualmente al Milan è in scadenza di contratto a giugno 2022.

L'agente sportivo ha però aggiunto che non è da scartare la possibilità che l'olandese lasci la società bianconera in caso di offerta importante. Si è parlato di un interesse concreto di Newcastle e Chelsea. Nelle ultime ore però un'altra società starebbe valutando la possibilità di acquistarlo. Si tratta del Barcellona, che in realtà non ha molta disponibilità economica. Per questo i catalani potrebbero decidere di offrire una contropartita tecnica per l'acquisto di de Ligt: il centrocampista Frenkie de Jong.

Possibile scambio di mercato fra de Ligt e de Jong

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, il Barcellona starebbe valutando la possibilità di offrire il cartellino del centrocampista de Jong per il difensore della Juventus de Ligt.

Uno scambio di mercato che si definirebbe alla pari considerando la valutazione di mercato simile dei due giocatori, di circa 75 milioni di euro. L'eventuale arrivo del centrocampista andrebbe ad incrementare il livello qualitativo della mediana bianconera, che in questo inizio stagione sta avendo diverse difficoltà nell'impostazione del gioco.

Sembra mancare un mediano bravo nelle verticalizzazioni verso le punte. In questo momento Allegri ci sta adattando Locatelli, che si alterna con Bentancur in quanto attualmente la Juventus gioca con due centrocampisti centrali. L'eventuale arrivo di Frenkie de Jong permetterebbe al tecnico toscano di ritornare a giocare co il suo modulo preferito, un centrocampo a tre, trequartista e due punte o eventualmente con il tridente offensivo.

Il mercato della Juventus

L'indiscrezione di mercato riguardante il possibile scambio di mercato fra de Ligt e de Jong non trova particolari conferme fra i giornali sportivi italiani. Anche perché la Juventus nell'eventualità decidesse di cedere il difensore lo farebbe per una somma cash. In questo modo avrebbe modo di rinforzare sia centrocampo che settore avanzato. Per quanto riguarda invece il suo sostituto, potrebbe essere proprio Alessio Romagnoli il rinforzo per la prossima stagione. Sarebbe un acquisto importante perché arriverebbe a parametro zero. Inoltre essendo di piede mancino alla lunga potrebbe sostituire Giorgio Chiellini che potrebbe lasciare il calcio giocato a giugno 2023.