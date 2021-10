La Juventus è già al lavoro sul mercato per la prossima stagione. La società bianconera potrebbe definire alcune cessioni importanti nei prossimi mesi con l'obiettivo di agevolare eventuali investimenti a centrocampo e nel settore avanzato. Si parla ad esempio di un possibile trasferimento di Aaron Ramsey e di Weston McKennie in società inglesi. Cessioni che potrebbero portare una somma importante da investire sul mercato. Le partenze però potrebbero riguardare altri giocatori. Uno dei più chiacchierati rimane Matthijs de Ligt. In una recente intervista l'agente sportivo Mino Raiola ha confermato la possibilità che il difensore lasci la società bianconera nel corso della prossima stagione.

Ci sono diverse società interessate al giocatore, su tutte Newcastle, Manchester City e Chelsea. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato però, il suo agente sportivo Mino Raiola sarebbe pronto ad offrirlo al Barcellona per la prossima stagione. Di certo considerando la situazione economica della società catalana, sembra difficile pensare ad un investimento ''pesante'' da parte degli spagnoli.

L'agente sportivo Raiola potrebbe offrire de Ligt al Barcellona

Secondo la stampa sportiva spagnola, Mino Raiola sarebbe pronto ad offrire il difensore Matthijs de Ligt al Barcellona e i contatti sarebbero già stati avviati. L'olandese quindi potrebbe lasciare la Juventus nel corso della prossima stagione dopo essere arrivato in bianconero nell'estate 2019.

Ad alimentare queste indiscrezioni di mercato è stato lo stesso agente sportivo in una recente intervista. Raiola ha infatti dichiarato che il giocatore è seguito da diverse società importanti, dunque non si può scartare la possibilità di una sua partenza. Di certo la Juventus non sarebbe disposta a concedere sconti sul cartellino del giocatore, che ha una clausola rescissoria da 150 milioni di euro.

Difficile pensare che il Barcellona possa investire tale somma a meno che la Juventus dovesse accettare delle contropartite tecniche oltre ad una somma cash.

Il mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro anche sugli acquisti da effettuare nei prossimi mesi. Si parla infatti di un interesse concreto per Aurelien Tchouameni, centrocampista del Monaco e della nazionale francese.

La sua valutazione di mercato è di circa 40 milioni di euro. L'alternativa è il portoghese Renato Sanches e tal riguardo il presidente del Lille ha confermato la possibilità che il portoghese possa lasciare la società francese nei prossimi mesi. Se si dovessero concretizzare più cessioni, la Juventus a centrocampo la società potrebbe ingaggiare Paul Pogba, in scadenza di contratto con il Manchester United a giugno 2023. Il francese arriverebbe a parametro zero ma ha un ingaggio ''pesante'' da 16 milioni di euro a stagione. Per questo se dovessero partire ad esempio giocatori come Ramsey e Rabiot (che guadagnano rispettivamente 7 milioni di euro netti a stagione) il suo arrivo sarebbe una possibilità concreta.