Si può tornare a respirare in casa Juventus dopo l'importantissima vittoria contro la Roma guidata da José Mourinho, che ha permesso agli uomini di Massimiliano Allegri di portarsi a meno uno proprio dai giallorossi (mentre il Napoli capolista continua ad essere sempre a meno dieci). Fondamentale, dunque, il gol decisivo di Moise Kean, scelto dalla dirigenza bianconera per sostituire Cristiano Ronaldo, che ha deciso di tornare al Manchester United. Le ultime notizie riguardano proprio il mercato della Juventus e si concentrano su Matthijs de Ligt, altro possibile partente.

In questi anni alla Juventus l'ex giocatore dell'Ajax ha avuto problemi di ambientamento e sta avendo anche una certa precarietà per quanto riguarda la sua condizione fisica. In ogni caso, quando è stato impiegato ha mostrato tutto il suo talento, dimostrando di essere certamente uno dei migliori al mondo nel suo ruolo, nonostante la giovane età. La dirigenza del Barcellona non ha mai nascosto l'interesse nei suoi confronti e nelle ultime ore sono arrivate indiscrezioni su un possibile passaggio del centrale olandese al club catalano.

Mercato Juventus, Raiola avrebbe offerto de Ligt al Barcellona

Stando a quanto riporta il noto quotidiano spagnolo Sport, che si occupa principalmente del Calciomercato del Barcellona, Mino Raiola, agente di de Ligt, avrebbe preso contatti con il club catalano per un possibile futuro del suo assistito in Spagna.

Il Barcellona segue il centrale olandese dai tempi dell'Ajax e ha da sempre provato a sottrarlo alla Juventus, soprattutto dopo la sua esplosione (quando de Ligt trascinò il club di Amsterdam fino alla semifinale di Champions League). In ogni caso, de Ligt ha una clausola di ben centocinquanta milioni di euro e la Juventus non avrebbe alcuna intenzione di fare sconti per lui.

Pare dunque difficile che il Barcellona, in fortissima crisi economica dopo la pandemia Covid, decida di sborsare una cifra simile. Si attendono comunque ulteriori sviluppi di mercato nelle prossime settimane.

Juventus, ipotesi Icardi per rinforzare l'attacco

Per quanto riguarda invece il reparto offensivo, nelle ultime ore stanno circolando voci su un possibile passaggio di Mauro Icardi alla Juventus.

Il centravanti argentino starebbe rompendo con la moglie-agente Wanda Nara e potrebbe rescindere il suo contratto con il Paris Saint Germain. La Juventus segue da tempo il bomber sudamericano, dunque non si esclude che la dirigenza bianconera possa prendere dei contatti con il club francese per trattare eventualmente il suo acquisto. Da escludere, al momento, l'ipotesi di un ritorno all'Inter.