Rinforzare la rosa con acquisti giovani e di prospettiva per continuare il progetto: è questo l'obiettivo del Milan sul fronte mercato.

La dirigenza rossonera sta guardando con grande attenzione la situazione legata a Lorenzo Lucca, attaccante classe 2000 del Pisa, che ha finora segnato sei reti nel campionato di Serie B e ha su di sé le attenzioni dei top club italiani.

La dirigenza del Diavolo, con a capo Maldini e Massara, vorrebbe anticipare le dirette concorrenti, ossia Inter e Juventus, offrendo una cifra attorno ai 10 milioni per accaparrarsi le prestazioni del giovane attaccante italiano.

Il Diavolo potrebbe decidere di lasciarlo altri sei mesi al Pisa, per maturare e acquisire maggiore esperienza: un aspetto che potrebbe fare la differenza nel corso della trattativa.

Il Milan deve però fare attenzione all'Inter che è interessata al calciatore in caso di addio di Alexis Sanchez, ma anche alla Juventus che da anni monitora i migliori giovani del panorama italiano.

Intanto, i rossoneri tengono aperto anche il discorso riguardante il "gallo" Belotti, che in caso di mancato rinnovo con il Torino, diventerebbe una grande opportunità per l'attacco rossonero a parametro zero.

Milan, stallo per il rinnovo di Kessie

Altra questione importante sul fronte mercato in casa Milan è legata al rinnovo di Franck Kessie che vive una fase di stallo.

Il centrocampista ivoriano non ha ancora accettato la richiesta di 5 milioni da parte dei rossoneri e sembrerebbe nel mirino dei top club europei come Psg, Real Madrid e Barcellona.

Ecco perchè la dirigenza rossonera si sta guardando attorno in caso di possibile addio del giocatore. Tra le possibili soluzioni, ci sarebbe quella di Adli che potrebbe anticipare il suo approdo a Milano, ma anche quella di Kamara, centrocampista del Marsiglia.

Prima di affondare un colpo in entrata, il Milan vuole però capire la volontà definitiva di Kessie.

Bologna-Milan: out Kessie, torna Ibra dal primo minuto

Intanto, la formazione di Stefano Pioli prepara la delicata trasferta contro il Bologna, reduce da diversi buoni risultati. I rossoneri sono a caccia di una vittoria fondamentale per continuare l'ottimo momento in campionato e mettersi alle spalle il ko in Champions contro il Porto.

La partita contro gli emiliani si gioca questo sabato 23 ottobre, ore 20:45, allo stadio Dall'Ara.

Per quanto riguarda la probabile formazione, il tecnico rossonero dovrebbe confermare il suo 4-2-3-1 con qualche modifica rispetto all'undici sceso in campo in Portogallo: Tatarusanu in porta; difesa a quattro formata da Calabria, Kjaer, Romagnoli e Kalulu. A centrocampo, spazio alla diga Tonali-Bennacer (Kessie out per febbre), mentre in attacco dovrebbe tornare dal primo minuto Zlatan Ibrahimovic (in vantaggio nel ballottaggio con Olivier Giroud), supportato da Krunic, Castillejo e Leao.