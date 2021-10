La Juventus è al lavoro per il mercato di gennaio. La società bianconera potrebbe infatti effettuare diverse cessioni per cercare di monetizzare ma anche per alleggerire il monte ingaggi. Ci sono infatti giocatori che guadagnano molto in considerazione del contributo che hanno dato nelle ultime stagioni. Su tutti spicca Aaron Ramsey, che ha uno stipendio di circa 7 milioni di euro a stagione e che potrebbe trasferirsi in una società inglese. Altro giocatore che potrebbero lasciare la società bianconera è il centrocampista Weston McKennie. Si parla però anche di acquisti, per la mediana e per il settore avanzato.

Sono diversi i giocatori che piacciono come punte. Fra questi spiccano Dusan Vlahovic, Lorenzo Lucca e Mauro Icardi. I giornali sportivi e non in questi giorni hanno parlato molto dell'argentino in merito al presunto tradimento della punta a sua moglie Wanda Nara. Si parla di una volontà del giocatore di lasciare il Paris Saint Germain e le vicende coniugali potrebbero agevolare il suo addio. Difficile però che Icardi possa arrivare alla Juventus, almeno secondo le ultime indiscrezioni di mercato. Si parla infatti di un suo possibile trasferimento al Barcellona in uno scambio di mercato che porterebbe Sergio Aguero al Paris Saint Germain.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato il Paris Saint Germain e il Barcellona potrebbero definire uno scambio di mercato a gennaio. Mauro Icardi potrebbe trasferirsi nella società catalana, Sergio Aguero n quella francese. L'eventuale trattativa di mercato sarebbe agevolata dalla volontà di Icardi di lasciare la Francia dopo le recenti vicende coniugali che lo hanno riguardato.

Si parla infatti di un presunto tradimento dell'argentino a Wanda Nara. Sergio Aguero potrebbe quindi trasferirsi al Paris Saint Germain per la felicità del suo amico Leo Messi, con cui avrebbe dovuto giocare nel Barcellona.

Il mercato della Juventus

La punta Mauro Icardi è solo uno dei giocatori seguiti dalla Juventus come acquisto nel settore avanzato.

Il preferito infatti sembra essere Dusan Vlahovic, che non rinnoverà il contratto con la Fiorentina a giugno 2023. A riportarlo sono stati gli agenti sportivi del giocatore. Di conseguenza potrebbe lasciare la società toscana nei prossimi mesi. La sua valutazione di mercato è di circa 75 milioni di euro, prezzo che però potrebbe diminuire nei prossimi mesi considerando la scadenza del suo contratto alla fine della prossima stagione. Per quanto riguarda invece la punta del Pia Lorenzo Lucca, potrebbe essere un investimento ideale per gennaio in quanto andrebbe a completare il settore avanzato bianconero. Sarebbe un acquisto vantaggioso in quanto il suo prezzo di mercato è di circa 10 milioni di euro.