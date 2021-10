La Juventus si prepara alla pausa per le nazionali consapevole di aver trovato un equilibrio importante almeno dal punto di vista difensivo. Le quattro vittorie conquistate in altrettante partite ne sono la dimostrazione anche se le difficoltà nell'impostazione di gioco non sono mancate. Serve infatti un mediano di qualità, difficile però che venga acquistato a gennaio. La società bianconera potrebbe infatti posticipare l'investimento importante a centrocampo nel prossimo Calciomercato estivo,. A tal riguardo, alcuni giocatori della rosa bianconera non considerati parte del progetto sportivo potrebbero rappresentare una contropartita tecnica ideale per arrivare a determinati rinforzi.

Sull'argomento ha parlato anche il giornalista sportivo Fabio Santini, il quale ha sottolineato che il tecnico Massimiliano Allegri vorrebbe un giocatore di quantità ma che sappia anche impostarlo. Lo avrebbe individuato nel brasiliano Allan, ex Napoli e attualmente all'Everton. Secondo il giornalista, potrebbe esserci uno scambio di mercato che porterebbe Aaron Ramsey nella società inglese.

Possibile scambio di mercato Allan-Ramsey

"Allegri ha chiesto un calciatore che a Napoli conoscono molto bene perché in Campania ha disputato delle ottime annate calcistiche: faccio riferimento ad Allan. In Inghilterra, come parziale contropartita, potrebbe invece finire Ramsey". Queste le dichiarazioni di Fabio Santini in merito ad un possibile scambio di mercato che potrebbe riguardare Everton e Juventus a gennaio.

D'altronde il rapporto professionale fra le due società è ottimo, consolidato anche dal recente acquisto da parte dei bianconeri della punta Moise Kean in prestito per due anni con obbligo di riscatto a 35 milioni di euro. L'eventuale scambio di mercato Allan-Ramsey sarebbe ideale non solo dal punto di vista economico ma anche finanziario.

La Juventus potrebbe registrare una plusvalenza finanziaria oltre al fatto che risparmierebbe d'ingaggio. Il gallese guadagna circa 7 milioni di euro, il brasiliano potrebbe accontentarsi di circa 4 milioni di euro a stagione.

Il centrocampista Kulusevski potrebbe trasferirsi al Tottenham

Il giornalista sportivo Fabio Santini ha parlato anche di un'altra possibile cessione per la Juventus nel mercato di gennaio.

Il centrocampista Dejan Kulusevski infatti piace al Tottenham, in particolare al direttore generale della società inglese ed ex direttore sportivo bianconero Fabio Paratici. Fu proprio il dirigente emiliano ad acquistarlo dall'Atalanta a gennaio 2020 per circa 43 milioni di euro.