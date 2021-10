L'ottava giornata di campionato ha sicuramente suscitato molto clamore mediatico dal punto di vista arbitrale. Diversi gli errori degli arbitri, in alcuni casi oggettivi, in altri presunti. Basti pensare ai due match principali della giornata, ovvero Lazio-Inter e Juventus-Roma. Errori che si sono accumulati a quelli delle sette giornate precedenti e che hanno portato il sito Virgilio a stilare una classificazione senza presunti errori arbitrali. Sorprende il primo posto del Milan, così come il quinto dell'Inter e l'ottavo della Juventus.

Gli errori arbitrali in Lazio-Inter e Juventus-Roma

Nella partita disputatasi sabato 16 ottobre alle ore 18:00 allo stadio Olimpico, ha fatto molto discutere il mancato intervento dell'arbitro Irrati per fermare il gioco dopo lo scontro fra Patric e Dimarco. L'interista è rimasto a terra per diversi minuti, dal contropiede è arrivato il gol della Lazio. La scelta di Irrati però si è rivelata giustamentein quanto non si è trattato di uno scontro che ha riguardato la testa. Di conseguenza ha lasciato giustamente giocare. Nello scontro creatosi dopo il gol che ha riguardato Lautaro, Dumfries e Handanovic ei laziali Felipe Anderson, Milinkovic Savic, l'arbitro non ha deciso di utilizzare cartellini pesanti, se non uno giallo per il brasiliano.

Evidente anche l'errore di Orsato in Juventus-Roma, che ha sanzionato con un calcio di rigore l'intervento di Szczesny su Mkhtaryan senza aspettare mezzo secondo che l'azione terminasse (con il gol di Abraham).

Presunti sbagli degli arbitri anche in Milan-Verona e Udinese-Bologna

Hanno fatto discutere anche le decisioni arbitrali in Milan-Verona e Udinese-Bologna. A San Siro l'arbitro Prontera ha sbagliato nel sanzionare fallo da rigore l'intervento di Romagnoli e Kalinic.

E' infatti la punta che sembra scontrarsi con il difensore. Generoso anche il rigore decretato ai rossoneri per fallo non evidente di Faraoni su Castillejo. Nella classifica senza presunti errori arbitrali stilata dal sito Virgilio al primo posto troviamo Milan e Napoli a 22 punti. Atalanta e Roma invece sono a 16 punti, seguite dall'Inter a 15 e dalla Lazio a 14 punti.

Bologna e Juventus sono a 13, poi Fiorentina (12), Sassuolo (9), Torino, Verona, Venezia, Udinese (8), Genoa, Spezia e Empoli a 7 punti, Cagliari a 6 e Salernitana a 4 punti.

La classifica reale di Serie A dopo otto giornate

Al primo posto troviamo il Napoli a 24 punti, Milan a 22, Inter a 17, Roma a 15, Atalanta, Lazio e Juventus a 14 punti. Bologna e Fiorentina sono a 12, Empoli a 9, Sassuolo, Torino, Verona e Venezia a 8, Spezia a 7, Genoa, Sampdoria e Cagliari a 6 punti, Salernitana a 4 punti.