L'Inter ha cominciato a muoversi con largo anticipo sul mercato per cercare di regalare a gennaio rinforzi mirati al proprio allenatore, Simone Inzaghi. L'obiettivo, d'altronde, è quello di puntare alla seconda stella, cioè alla conquista del ventesimo scudetto, il secondo scudetto consecutivo, e per farlo la rosa deve essere rinforzata. Uno dei reparti che potrebbe subire delle modifiche è quello arretrato, dato che a parte Ranocchia non c'è un centrale di ruolo come alternativa a Skriniar, De Vrij e Bastoni. Il nome finito nel mirino dei nerazzurri sarebbe quello di Armando Izzo, accostato al club meneghino già nelle scorse sessioni di mercato.

Inter su Izzo

L'Inter è in cerca di un rinforzo in difesa in vista delle prossime sessioni di Calciomercato. I nerazzurri, infatti, probabilmente dovranno dire addio ad almeno due delle tre alternative del trio titolare, essendo in scadenza di contratto, e per questo motivo vogliono muoversi con largo anticipo. Il nome tornato in orbita nerazzurra è quello di Armando Izzo, difensore del Torino che sembra essere ai margini del progetto tattico di Ivan Juric. A fare il suo nome, poi, sarebbe stato il tecnico nerazzurro, Simone Inzaghi, dal momento che il giocatore si adatterebbe alla perfezione alla difesa a tre, avendo dato il meglio in quello schieramento tattico.

Il classe 1992, dunque, ringiovanirebbe il reparto arretrato, almeno per quanto riguarda le riserve.

Il Torino è pronto a trattare la sua cessione, che sarebbe avallata dallo stesso Juric. Izzo ha giocato soltanto due partite in campionato, una delle quali da titolare, per poi finire ai margini a causa di un infortunio al polpaccio. Tornato a disposizione per il derby contro la Juventus, è rimasto in panchina tutta la partita.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

La strategia dell'Inter

L'Inter ha già avviato i contatti con il Torino dal momento che le due società starebbero discutendo anche di Andrea Belotti, con i granata pronti a cederlo a gennaio per non perderlo a parametro zero a giugno, essendo in scadenza di contratto. Armando Izzo potrebbe essere inserito in un'operazione più vasta, che veda anche la presenza proprio del Gallo, con una valutazione complessiva da almeno 20-25 milioni di euro.

Nell'affare, però, potrebbe essere inserita una contropartita tecnica e, in questo senso, occhio a uno tra Matìas Vecino, Roberto Gagliardini e Stefano Sensi, con quest'ultimo che potrebbe essere perfetto nel ruolo di trequartista richiesto da Ivan Juric. Tutti e tre i centrocampisti nerazzurri hanno una valutazione intorno ai 10 milioni di euro e una loro partenza garantirebbe anche una piccola plusvalenza al club meneghino.