L'Inter avrebbe cominciato a muoversi sul mercato in vista della prossima sessione invernale di gennaio, anche approfittando della sosta per le Nazionali che, inevitabilmente, concede spazio anche a tanti rumors. Uno degli obiettivi della società nerazzurra sarà quello di rinforzare l'attacco, anche alla luce del possibile addio di Alexis Sanchez, che potrebbe rescindere il contratto, visto che vuole giocare con maggiore continuità. Alla luce di ciò, il club meneghino si sta guardando intorno in cerca di qualche occasione e una di queste risponde al nome di Luka Jovic, seguito già questa estate e in uscita dal Real Madrid.

Inter su Jovic

L'Inter è alla ricerca di un rinforzo in attacco in vista della prossima sessione invernale di Calciomercato, a gennaio. L'intenzione dei nerazzurri è quella di individuare un elemento che possa andare a ricoprire il ruolo di prima punta, facendo rifiatare Edin Dzeko, che ha fatto molto bene ma che, non essendo più giovanissimo, non può reggere i tre impegni in una settimana al top della forma.

La conferma che il club possa muoversi in entrata è arrivata anche dalle parole rilasciate al Festival dello Sport dall'amministratore delegato, Giuseppe Marotta: "Se servisse, siamo pronti a intervenire a gennaio e a farci uno o due regali. Vogliamo supportare Inzaghi nella rincorsa della seconda stella, ma senza mai perdere di vista le esigenze di bilancio.

Non possiamo spendere, ma si può lavorare di fantasia".

Operazione di fantasia che potrebbe rispondere al nome di Luka Jovic. Il centravanti serbo non sta trovando molto spazio, avendo giocato soltanto 60 minuti in Liga in questa stagione, distribuiti in cinque presenze, a fronte di uno spezzone di gara disputato in Champions League, collezionando un assist.

Troppo poco per un giocatore che, per questo, potrebbe lasciare il Real Madrid, con i Blancos che hanno aperto alla sua cessione.

La strategia dell'Inter

I rapporti tra Inter e Real Madrid sono buoni, in particolar modo quelli tra l'amministratore delegato nerazzurro, Giuseppe Marotta, e il presidente dei Blancos, Florentino Perez.

Questo potrebbe favorire la trattativa per il trasferimento a Milano di Luka Jovic. I Blancos non potranno mai recuperare l'investimento fatto due anni, 60 milioni di euro, fa per acquistarlo dall'Eintracht Francoforte. I nerazzurri, però, sarebbero pronti a prenderlo in prestito biennale con diritto di riscatto fissato intorno ai 25 milioni di euro. Non è escluso che il diritto possa diventare obbligo allo scattare di determinate condizioni. Affare che permetterebbe al club meneghino di rinforzarsi in attacco, mentre il Real si libererebbe di un ingaggio comunque importante, da 6 milioni a stagione, per un giocatore che non rientra nei piani di Carlo Ancelotti.