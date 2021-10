Puntellare la rosa con calciatori di livello, che possano entrare nei meccanismi del tecnico Simone Inzaghi: è questo l'obiettivo dell'Inter, che lavora sul fronte mercato per rinforzare l'organico a propria disposizione.

La società nerazzurra sarebbe quindi al lavoro per rinforzare il reparto offensivo, che a gennaio potrebbe salutare Alexis Sanchez, scontento del poco utilizzo in questo inizio di stagione. Ecco perchè la dirigenza nerazzurra potrebbe fare un nuovo sondaggio per Andrea Belotti, capitano del Torino in scadenza di contratto nel 2022 con il club granata.

Rispetto alla passata stagione, quando il presidente Urbano Cairo chiedeva una cifra attorno ai 25-30 milioni, adesso visto il mancato rinnovo del "Gallo" che tarda ad arrivare, la cifra potrebbe diminuire e aggirarsi attorno ai 10 milioni, un importo contenuto visto le pretese del numero uno del Torino nelle passate annate (come non ricordare la richiesta di 100 milioni nel 2017).

Il possibile arrivo di Belotti darebbe una marcia in più al reparto offensivo a disposizione di Simone Inzaghi, che si ritroverebbe con quattro attaccanti di spessore. L'arrivo del Gallo sarebbe un rinforzo importante, soprattutto in ottica Champions, con la possibilità di ruotare gli attaccanti.

Resta viva anche l'ipotesi Scamacca, accostato ai nerazzurri nella scorsa sessione estiva di Calciomercato.

Inter, questione rinnovi: intesa più vicina per Brozovic

Intanto i nerazzurri stanno lavorando anche sul fronte rinnovi, così da mantenere i calciatori di maggior importanza all'intero della rosa.

La società sta lavorando a tre rinnovi in particolare: quelli di Lautaro Martinez, Barella e Brozovic. Per i primi due, l'accordo sembrerebbe ormai una formalità, soprattutto per l'attaccante argentino che, dopo le sirene estere nella passate stagione tra cui Tottenham e Barcellona, avrebbe tutta l'intenzione di proseguire la sua esperienza in quel di Milano.

Più vicina sembrerebbe anche l'intesa per Marcelo Brozovic, leader e fulcro della mediana nerazzurra. Sarebbe ferma la volontà del croato di restare all'Inter: i nerazzurri paiono pronti a un'offerta di quattro milioni per convincere il numero 77 croato, che nelle scorse sembrava essere entrato in orbita Milan, dopo una possibile cessione di Kessie al Paris Saint Germain di Leonardo.

Resta invece più complicato il rinnovo di Ivan Perisic: ecco perché i nerazzurri stanno monitorando la pista legata a Marcos Alonso, esterno spagnolo del Chelsea.