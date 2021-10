Sul Calciomercato il Milan continua a inseguire giovani talenti con un alto potenziale. A tal proposito, la strategia di mandare in prestito due giovani come Tommaso Pobega e Lorenzo Colombo, si sta rivelando efficace visto il rendimento dei due rossoneri. La strategia 'green' del Milan inoltre proseguirà, visto l'interesse del club rossonero per due giovanissimi come Noa Lang e Verschaeren, entrambi attualmente militanti in Belgio.

Calciomercato Milan: Toro alla carica per Pobega, certezza Colombo

Tommaso Pobega non ha impiegato molto a convincere il Torino, con il club granata che sarebbe desideroso di modificare i termini dell'accordo per il prestito dal Milan.

Come riportato da diverse fonti, il tecnico del Torino Ivan Juric ha utilizzato Pobega come centrocampista centrale puro in un centrocampo a quattro, e il 22enne si è adattato bene a quel particolare ruolo. Nel gennaio 2022 i granata proveranno a cambiare i termini dell'accordo in essere, che attualmente è un prestito secco, ma dovranno cercare di sconfiggere la resistenza rossonera, perché il Milan non pare aver intenzione di modificare l'accordo. La formula concordata è perfetta per i rossoneri, che vedono il proprio giocatore migliorare in un'altra squadra per poi tornare a Milanello. Salvo novità Paolo Maldini e Frederic Massara non cederanno a nessuna richiesta del Torino che suggerisca un'uscita definitiva per Pobega.

Anche Lorenzo Colombo sta facendo molto bene in questo avvio di stagione: con quattro gol segnati in sette partite, il prodotto del vivaio milanista è il capocannoniere della squadra biancoazzurra. Il 19enne si trova in prestito secco alla SPAL in Serie B e il suo valore potrebbe crescere alla fine di questa stagione.

Milan, si guarda al mercato belga

Diverse voci di mercato segnalano il forte interesse del Milan per l'acquisto del giovane e talentuoso attaccante Noa Lang dal Club Brugge. La dirigenza del Milan avrebbe fatto le prime mosse per capire se c'è la possibilità di ingaggiarlo attraverso un incontro conoscitivo con il suo entourage.

Il centrocampista olandese ha militato nell'Ajax prima di decidere di provare un nuovo inizio nel Club Brugge e si è rivelata un'ottima decisione, visto che ha collezionato 50 partite segnando 21 gol e realizzando 15 assist.

Secondo alcune indiscrezioni Lang non voleva andare a Bruges all'inizio poiché lo considerava un passo indietro nella sua carriera, segnando il "fallimento" della sua avventura con l'Ajax, il club del suo cuore. È stato venduto per 6 milioni di euro, ma ora il Milan starebbe pensando all'acquisto del 22enne, che nella scorsa stagione ha accumulato 23 gol in solo campionato, e ora il giocatore è pronto per il prossimo passo.

Anche Yari Verschaeren, 20enne trequartista dell’Anderlecht, sarebbe nel mirino del club rossonero, che ha ottimi contatti con il mercato belga come dimostrato dall'acquisto di Alexis Saelemaekers.