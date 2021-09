Il Milan sta raccogliendo ciò che ha seminato dopo aver operato in modo attento nel Calciomercato estivo, ma anche nelle sessioni di mercato precedenti. I rossoneri gongolano per l'alto rendimento dei giovani giocatori rossoneri, sui quali la società ha voluto investire fortemente. Giocatori come Brahim Diaz e Leao stanno dando il cambio di passo alla squadra e l'età è tutta dalla loro parte. Dunque, l'idea del Milan è quella di continuare su questa 'linea green', acquistando giocatori giovani ma con un alto potenziale di crescita. Secondo le ultime voci di mercato, il club rossonero sarebbe interessato a Mikkel Damsgaard della Sampdoria, il quale si è messo in luce la scorsa stagione e successivamente ad Euro 2020 con la Danimarca.

Un altro giocatore nel mirino della dirigenza rossonera è Ricardo Pepi, diciottenne che milita nel Dallas.

Calciomercato Milan, sfida con la Juventus per Damsgaard

Il Milan è una delle squadre interessate ad acquistare l'ala Mikkel Damsgaard dalla Sampdoria, ma deve affrontare una forte concorrenza. La partita contro la Sampdoria ha dato alla Juventus l'opportunità di vedere da vicino il danese all'Allianz Stadium. La Sampdoria ha acquistato acquistato l'attaccante dal Nordsjaelland per 6,75 milioni di euro, assegnandogli uno stipendio di appena 100mila euro netti a stagione, ed è uno dei profili giovani seguiti con più attenzione dalla Juve. Tuttavia, anche Milan e Inter sono molto attente al giocatore, dopo essere rimasti colpiti dalle prestazioni del danese agli Europei oltre che con la Sampdoria.

La valutazione del talento danese è di 20 milioni di euro, secondo il portale transfermarkt, ma difficilmente il padron della Sampdoria Ferrero lo farà partire per una cifra simile.

Calciomercato Milan, per l'attacco si guarda agli Stati Uniti

Il Milan sarebbe interessato ad acquistare l'attaccante Ricardo Pepi dall'FC Dallas, ma sul giocatore c'è una folta concorrenza.

I rossoneri vorrebbero ingaggiare il 18enne, esploso dopo aver segnato 12 gol nelle sue prime 24 presenze in Major League Soccer. Il Bayern Monaco - da anni partner del club texano - lo sta osservando in vista del futuro. Ma quello bavarese non è l'unico club interessato, e non sorprende, dato che Pepi è diventato il giocatore più giovane a segnare una tripletta in una partita della MLS – che ha collezionato in soli 23 minuti contro i Los Angeles Galaxy.

Bologna e Fiorentina ci hanno provato la scorsa estate, la Juventus lo segue con grande attenzione e ha già parlato con i suoi agenti. Il Milan ha però avviato i colloqui con l'FC Dallas, pienamente convinto delle potenzialità dell'attaccante che ha un gran fisico e un'ottima tecnica. Al momento, la discussione non è proseguita perché il club americano ha chiesto una cifra molto alta per il teenager ma non sono esclusi nuovi contatti.