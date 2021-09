Il Milan ha iniziato bene la stagione, non deludendo le attese, e nel Calciomercato invernale i dirigenti rossoneri torneranno probabilmente alla carica per Romain Faivre, giocatore francese già seguito nella sessione di calciomercato estiva. Un altro giocatore nei radar del Milan sarebbe il promettente Noa Lang: l'agente del giocatore ha affermato che il suo assistito interessa al club rossonero.

Il Milan pronto a tornare alla carica per Romain Faivre

Il Milan conosce già il giocatore e vorrebbe acquistarlo nella finestra di mercato di gennaio per rafforzare la squadra.

Secondo le ultime notizie, infatti, Romain Faivre sarebbe l'obiettivo numero uno per la riapertura del mercato ed è il nome su cui la dirigenza è determinata a lavorare. Le basi della trattativa con il Brest sono già state poste in essere in estate, e il direttore tecnico Paolo Maldini ha in mente un nuovo assalto per cercare di acquistare finalmente il centrocampista 23enne. Il giornalista Daniele Longo ha riferito all'inizio del mese che i proprietari del Milan hanno dato il via libera all'accordo per Faivre e un jet privato era pronto a partire per la Francia. Tuttavia, l'accordo non è mai andato a buon fine poiché il Brest ha continuato a chiedere 15 milioni di euro in un'unica soluzione e ha rifiutato 12 milioni di euro più 3 milioni di bonus, che era stata l'ultima offerta del Milan.

Calciomercato Milan, piace Noa Lang del Brugge

Il Milan sarebbe interessato ad acquistare l'ala del Club Brugge Noa Lang, come suggerito da recenti rapporti, e confermato dal suo agente. Lang continua a catturare l'attenzione di diversi top club, viste le sue ottime prestazioni in patria ma anche a livello internazionale. Il giocatore, infatti, si è fatto notare durante il recente pareggio per 1-1 del Club Brugge contro il PSG.

Il suo agente Bart Baving ha rilasciato un'intervista esclusiva a Calciomercato.it parlando del futuro del suo assistito e di come può crescere. “La cosa buona di Noa è che è molto critico con se stesso. Subito dopo il match con il Paris Saint-Germain ha detto che poteva e doveva fare meglio. Ma è stata un'ottima prestazione di squadra e poi Noa ora è in grado di giocare un ruolo importante", ha riferito.

“E se così tanti club mi chiamassero il giorno dopo? Beh, ha 22 anni e con i suoi numeri di gol e assist è normale che molti club si interessino e lo seguano". Tra i club interessati al fantasista olandese, c’è anche il Milan, come dichiarato appunto dall'agente del giocatore. Bart Baving ha confermato che il giocatore è molto apprezzato dai rossoneri, ma ha confermato che Lang ha catturato l'interesse di diversi club visti i suoi numeri. Il giocatore, comunque, in questo momento è concentrato sul proprio club con l'obiettivo di diventare nuovamente campione belga.