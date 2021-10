La Juventus negli ultimi mesi, come praticamente tutti i club calcistici, è stata condizionata dalla crisi economica dovuta all'emergenza coronavirus. I mancati ricavi dalla vendita di biglietti e dalle sponsorizzazioni da stadio hanno pesato sul bilancio societario. Non è un caso che la società bianconera abbia ufficializzato di un recente aumento di capitale. Di conseguenza pare difficile aspettarsi investimenti di mercato pesanti nei prossimi mesi, a meno che dovessero concretizzarsi determinate cessioni.

Diverse testate sportive hanno comunque recentemente stilato una lista degli acquisti ideali di Massimiliano Allegri qualora la Juventus dovesse reperire risorse per investire sul mercato.

La principale esigenza della Juventus è quella di rinforzare il centrocampo. I due preferiti del tecnico toscano sarebbero Marcelo Brozovic dell'Inter e Milinkovic Savic della Lazio. Il toscano inoltre, in attacco, non ha mai nascosto la sua stima professionale per la punta del Paris Saint Germain Mauro Icardi.

I centrocampisti Brozovic e Milinkovic sarebbero graditi dal tecnico Allegri

Il tecnico Massimiliano Allegri gradirebbe rinforzi di qualità per il centrocampo . Fra i preferiti del toscano ci sarebbe Marcelo Brozovic, in scadenza di contratto con l'Inter a giugno 2022. Potrebbe essere quindi il giocatore più facile da raggiungere, soprattutto se decidesse di non prolungare il contratto con la società nerazzurra.

Darebbe invece fisicità e inserimenti Milinkovic Savic, che però ha un prezzo di mercato di circa 70 milioni di euro. Negli ultimi giorni si era parlato di una possibile offerta della Juventus da 30 milioni di euro in cash più cartellini di Pellegrini e McKennie. Pare difficile però che ciò si concretizzi, anche perché la società laziale vorrebbe cederlo solo per una somma cash.

Mauro Icardi è una delle punte preferite dal tecnico toscano

Altro giocatore gradito dal punto di vista professionale da Massimiliano Allegri è Mauro Icardi . L'argentino è considerato attualmente di fatto una riserva al Paris Saint Germain dopo l'arrivo di Messi. Potrebbe lasciare la società francese per circa 40 milioni di euro.

Pesa però il suo ingaggio, guadagna infatti circa 10 milioni di euro a stagione.

Per questo, in alternativa, potrebbe arrivare a Torino Dusan Vlahovic, in scadenza di contratto con la Fiorentina a giugno 2023. La società toscana ha confermato che il giocatore per ora ha rifiutato il prolungamento di contratto e di conseguenza potrebbe essere ceduto la prossima stagione. La sua valutazione di mercato è di 60 milioni di euro, mentre il suo stipendio potrebbe essere di 5 milioni di euro a stagione, ingaggio che la Juventus potrebbe garantirgli senza troppi problemi.