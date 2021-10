Martedì 26 ottobre alle ore 20:45 ci sarà Milan-Torino, gara valida per il 10° turno di Serie A 21/22. Il Diavolo, nel corso del nono turno, si è imposto allo Stadio Renato Dall'Ara per 4-2 contro il Bologna di Mihajlović: in rete Leao, Bennacer, Ibrahimovic e Calabria per i rossoneri, mentre gli emiliani hanno replicato con Barrow e autogoal di Ibrahimovic. I granata, invece, hanno ottenuto una vittoria casalinga nel rocambolesco 3-2 contro il Genoa di Ballardini: ai goal di Brekalo, Pobega e Sanabria per la compagine piemontese, hanno risposto inutilmente Destro e Caicedo per i liguri.

Statistiche: l'ultima volta che il Torino è andato in goal contro il Milan in Serie A risale al 26 settembre 2019, quando i granata vinsero per 2-1.

Milan, 4-2-3-1 per Pioli

Stefano Pioli e il suo Milan sono l'unica squadra, assieme al Napoli, a non aver subito alcuna sconfitta nel massimo campionato italiano. Per centrare il decimo risultato utile consecutivo, l'allenatore potrebbe optare per il suo fedele 4-2-3-1, con Tatarusanu a difesa dei pali. Gli interpreti della linea difensiva potrebbero essere Tomori e Kajer al centro del reparto, con Calabria che ricoprirà il ruolo di terzino destro e Ballo-Tourè che di piazzerà sul fronte sinistro. Considerata la probabile assenza di Kessiè, i mediani titolari avranno buone chance di essere Tonali e Bennacer.

La trequarti campo, invece, dovrebbe essere formata da Saelemaekers, Krunic e Leao, che agiranno a supporto del sempreverde Zlatan Ibrahimovic. Qualora Rebic dovesse recuperare in tempo per il match, potrebbe prendere il posto di Krunic.

Torino, out Mandragora e Ansaldi

Mister Juric e il suo Torino saranno ben consci di affrontare una squadra che sinora ha vinto quattro gare su quattro a San Siro, quindi servirà gettare il cuore oltre l'ostacolo per far punti.

Il tecnico ex Genoa potrebbe schierare il 3-4-2-1, con Milinkovic-Savic come estremo difensore. Djidji, Bremer e Buongiorno dovrebbero comporre il terzetto difensivo. La cerniera di centrocampo, invece, sarà presumibilmente formata da Singo e Vojvoda che agiranno come esterni, con Pobega e Lukic che faranno da filtro in mezzo.

I trequartisti titolari, in ultimo, dovrebbero essere Brekalo e Praet, mentre Belotti ricoprirà il ruolo di vertice offensivo dei granata. Non saranno della gara causa infortunio Pjaca, Verdi, Mandragora e Ansaldi.

Le probabili formazioni di Milan-Torino:

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu, Calabria, Tomori, Kjaer, Ballo-Tourè, Bennacer, Tonali, Saelemaekers, Krunic (Rebic), Leao, Ibrahimovic. Allenatore: Pioli.

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic, Djidji, Bremer, Buongiorno, Singo, Lukic, Pobega, Vojvoda, Praet, Brekalo, Belotti. Allenatore: Juric.