Domenica 24 ottobre alle ore 18 si giocherà Roma-Napoli, match valido per il 9° turno di Serie A 21/22. I giallorossi, nel corso dell'ottava giornata, sono usciti sconfitti per 1-0 (Kean al 16') dall'Allianz Stadium, battuti dalla Juventus di Allegri. Il Napoli, invece, ha ottenuto una vittoria casalinga di misura per 1-0 contro il Torino di Juric, grazie alla rete di Osimhen nel secondo tempo.

Statistiche: l'ultima vittoria della Roma contro il Napoli, in partite disputate nel massimo campionato italiano, risale al 2 novembre 2019 quando i giallorossi si imposero per 2-1.

Roma, 4-2-3-1 per Mou

Mister Mourinho e la sua Roma si troveranno davanti l'unica squadra del torneo a punteggio pieno, capace di subire soltanto tre reti in otto incontri disputati. Battere il Napoli, quindi, non dovrebbe essere tra i compiti più semplici per i giallorossi, malgrado la squadra dello 'Special One' potrà contare sul fattore campo e sull'ottimo score casalingo (4 vittorie su 4 gare giocate). Per insediare gli azzurri, il tecnico portoghese potrebbe optare per il 4-2-3-1, con Rui Patricio a difesa dei pali. Vina e Karsdorp dovrebbero essere i terzini titolari dell'incontro, mentre la coppia Ibanez-Mancini si piazzerà in mezzo al reparto difensivo. Linea mediana che, invece, potrebbe essere affidata a Cristante e Veretout.

Mkhitaryan, L. Pellegrini ed El Shaarawy, in ultimo, comporranno probabilmente la trequarti campo, mentre il ruolo da unica punta toccherà ancora una volta a Tammy Abraham. Smalling e Spinazzola non saranno del match causa infortunio, mentre saranno da valutare le condizioni fisiche di Zaniolo. Qualora il talentino classe '99 dovesse recuperare in tempo, potrebbe prendere il posto di El Shaarawy nell'11 titolare.

Napoli, in dubbio Manolas

Luciano Spalletti e il suo Napoli si appresteranno a giocare il secondo big match stagionale (dopo la vittoria per 2-1 contro la Juventus). Per puntare alla nona vittoria consecutiva in campionato e mantenere la prima posizione, l'allenatore toscano potrebbe scegliere il 4-3-3, con Ospina come estremo difensore.

Sebbene le condizioni di Manolas saranno da valutare, sarà probabile che il duetto dei centrali difensivi titolari rimanga comunque formato da Koulibaly e Rrahmani, nel frattempo Di Lorenzo e Rui agiranno ai lati del reparto. Le chiavi del centrocampo, invece, saranno consegnate presumibilmente a Anguissa, Fabian Ruiz e Zielinski. Pochi dubbi, infine, sembrano esserci per gli interpreti del tridente azzurro, il quale sarà composto da Osimhen al centro, con Insigne a sinistra e Politano che si posizionerà a destra.

Le probabili formazioni di Roma-Napoli:

Roma (4-2-3-1): Rui Patricio, Vina, Ibanez, Mancini, Karsdorp, Cristante, Veretout, L. Pellegrini, Mkhitaryan, El Shaarawy (Zaniolo), Abraham. Allenatore: Mourinho.

Napoli (4-3-3): Ospina, Rui, Rrahmani, Koulibaly, Di Lorenzo, Zielinski, Ruiz, Anguissa, Insigne, Osimhen, Politano. Allenatore: Spalletti.