Inter e Lazio potrebbero intavolare l'ennesima trattativa di mercato. Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni, durante il mercato di gennaio ci potrebbe essere uno scambio tra Hakan Calhanoglu e Luis Alberto. Un'ipotesi del genere è stata rilanciata da Il Messaggero e poi ripresa da alcune testate sportive.

Il turco sta deludendo le aspettative dell'Inter, mentre lo spagnolo della Lazio non sarebbe al centro del progetto tecnico di Maurizio Sarri, che nelle ultime uscite gli sta infatti preferendo Basic. Il numero 10 biancoceleste sarebbe stata la prima richiesta di Simone Inzaghi quando è approdato alla Pinetina, ma la cifra richiesta per il cartellino, di circa 50 milioni di euro, ha scoraggiato i nerazzurri.

I due club alla fine hanno poi portato a termine l'operazione Joaquin Correa. Anche l'argentino non sta vivendo un ottimo momento a causa di alcuni problemi fisici che lo stanno limitando notevolmente, al punto che non sarà a disposizione neanche per la gara in programma questo domenica 24 ottobre contro la Juventus.

A scaldare l'eventuale trattativa che potrebbe portare lo scambio tra centrocampisti offensivi è stato il like del calciatore della Lazio messo a un posto polemico di un tifoso biancoceleste dopo la gara pareggiata contro il Marsiglia in Europa League. Sarri vorrebbe dal suo giocatore maggiore predisposizione alla fase difensiva, cosa che richiede soprattutto maggior corsa. Il tecnico toscano infatti generalmente gradisce dei profili dinamici in grado di garantire la stessa intensità in entrambe le fasi.

Icardi potrebbe andare anche alla Juventus

Intanto l'attaccante argentino Mauro Icardi potrebbe lasciare il Paris Saint Germain a gennaio, anche indirettamente a causa di Lionel Messi. L'ex Barcellona vorrebbe in squadra Sergio Aguero, che durante la scorsa sessione estiva ha deciso di lasciare il Manchester City per trasferirsi al Barcellona ma il mancato rinnovo della "Pulce" non ha permesso ai due di poter condividere il reparto offensivo.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Icardi, dopo le voci sui problemi con Wanda Nara, sarebbe sempre attratto dal ritorno in Serie A e nelle ultime settimane è stato accostato anche all'Inter. Intanto la Juventus, che seguirebbe da tempo "Maurito", potrebbe intavolare un'operazione per la prossima sessione invernale. La valutazione del calciatore nato a Rosario sarebbe di 30-40 milioni di euro, ma non è escluso che poss tessere trovata qualche formula per una cessione a titolo temporaneo. Il bomber classe 1993 non sta vivendo un ottimo momento e durante questa stagione ha giocato poco, siglando quattro gol.