La Juventus si prepara alla sfida con l'Inter di Simone Inzaghi, in programma questa domenica 24 ottobre 2021 alle ore 20:45 e valevole per la 9^ giornata di Serie A.

Mister Allegri recupera Dybala per la panchina, mentre dovrebbe partire con Chiesa e Morata in attacco. Inzaghi potrà contare su Lautaro e Dzeko.

Contro l'Inter spazio in attacco a Chiesa con Morata, Dybala parte dalla panchina

Dopo la vittoria contro la Roma in campionato e quella in Champions League con lo Zenit, la Juventus si sta preparando in vista del big match di San Siro conto l'Inter.

Massimiliano Allegri ha recuperato completamente Paulo Dybala, l'attaccante argentino infatti partirà dalla panchina per entrare eventualmente nella ripresa. Intanto Adrien Rabiot è tornato negativo al Covid-19, ma non è stato convocato.

Dalle ultime notizie la formazione bianconera in campo dal primo minuto potrebbe vedere Szczesny tra pali, sulle corsie agiranno Danilo e Alex Sandro, al centro della difesa spazio a De Ligt con Bonucci. A centrocampo toccherà a Locatelli con Bentancur e Cuadrado. In avanti ci dovrebbe essere Bernardeschi assieme a Chiesa e a uno tra Morata o Kulusevski, con lo spagnolo che pare favorito sullo svedese.

Partita da vincere per la Juventus per recuperare punti in classifica

La sfida valida per la nona giornata della Serie A Tim 2020/2021 tra l'Inter di Simone Inzaghi e la Juventus di Massimiliano Allegri, si giocherà questa domenica 24 ottobre alle ore 20:45 e sarà visibile solo per gli abbonati a Dazn.

Durante la conferenza stampa della vigilia mister Allegri ha precisato che la partita non sarà decisiva per il campionato e che l'Inter resta la squadra da battere.

Attualmente in classifica la squadra nerazzurra si trova a quota 17 punti, mentre i bianconeri sono a 14. L'Inter parte leggermente favorita nei confronti della Juventus anche visto il fattore campo, per i bianconeri questa sarà comunque una partita da provare a vincere: in caso di sconfitta infatti, la situazione in classifica si andrebbe a complicare ulteriormente.

Se dovesse invece vincere, la Juve raggiungerebbe proprio l'Inter e rientrerebbe pienamente in lotta per lo scudetto.

Le due squadre quando scenderanno in campo sapranno già il risultato dell'altro big match della giornata tra la Roma di Mourinho e il Napoli di Luciano Spalletti, un dettaglio che potrebbe essere molto importante per l'approccio alla sfida di San Siro.