La Juventus, dopo un inizio di stagione difficile dal punto di vista dei risultati e del gioco, sembra aver ritrovato equilibrio e solidità tipica delle squadre di Massimiliano Allegri. Nelle ultime sei partite ne ha vinte altrettante, quattro delle quali per 1 a 0. In una recente intervista, Bonucci ha sottolineato il fatto che la squadra ha voglia di soffrire e di aiutarsi l'uno con l'altro. Del momento che stanno vivendo i bianconeri, hanno parlato anche Massimiliano Allegri e Szczesny nella conferenza stampa di presentazione del match di Champions League contro lo Zenit San Pietroburgo, terminato 1 a 0 per la Juventus.

Interessanti le dichiarazioni del portiere bianconero, in particolar modo quelle riguardanti il momento difficile che ha vissuto ad inizio campionato. Il nazionale della Polonia ha ricevuto critiche pesanti per i due errori contro l'Udinese (che hanno portato al pareggio dei friulani) e per quello contro il Napoli, che ha portato al gol del pareggio dei campani (match perso poi per 2 a 1). Il portiere ha confermato di aver avuto un momento difficile che però ha affrontato con tranquillità. Decisivo anche il supporto di staff e compagni, come dichiarato in conferenza stampa.

Il portiere Szczesny ha parlato del suo momento difficile ad inizio stagione

"La svolta per migliorare? Un giocatore bravo passa un momento difficile, e per me è stato così, deve star zitto e cercare di recuperare i punti persi per la squadra.

Ho avuto il supporto dei compagni e dello staff, adesso sto voltando la pagina". Queste le dichiarazioni di Szczesny nella conferenza stampa di presentazione del match Zenit San Pietroburgo-Juventus. Le prestazioni del portiere nelle ultime partite confermano i suoi miglioramenti, in particolar modo nel match contro la Roma.

E' stato decisivo nel parare il rigore di Veretout, mantenendo il risultato sul 1 a 0. In merito alle indiscrezioni di mercato riguardanti il suo possibile addio alla Juventus, ha dichiarato che non si è mai sentito cedibile. Ha poi parlato dei miglioramenti della squadra, sottolineando come era evidente che potessero arrivare già dagli allenamenti durante la settimana.

Ha poi riconosciuto i meriti di Massimiliano Allegri.

Szczesny ha parlato di Massimiliano Allegri

Il portiere della Juventus ha voluto elogiare anche il tecnico Massimiliano Allegri, sottolineando come ci siano stati cambiamenti importanti durante gli allenamenti. Ha poi aggiunto: "Siamo una squadra da 1 a 0, è cambiato l'atteggiamento, il lavoro quotidiano, si vede la differenza nel gruppo e sono cambiati i risultati". Il portiere aveva già avuto modo di lavorare con Allegri nella prima esperienza alla Juventus del tecnico bianconero, sottolineando come già conoscesse il suo metodo di lavoro.