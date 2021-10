La Juventus, dopo un inizio difficile, è riuscita a raccogliere risultati importanti. Sono sei le vittorie consecutive in altrettante partite disputate fra campionato e Champions League. I bianconeri hanno ritrovato equilibrio e solidità, anche se ci sono ancora problemi dal punto di vista del gioco. Il lavoro di Allegri è stato importante, anche in considerazione delle ultime due stagioni non semplici per la Juventus. Nella stagione 2019-2020 è arrivata la vittoria del campionato con Maurizio Sarri anche se pesano le prestazioni discutibili in Champions League.

L'anno dopo, con l'arrivo di Andrea Pirlo sulla panchina bianconera, la Juventus ha fatto peggio, in particolar modo in campionato. Quarto posto a fine stagione e uscita dagli ottavi di finale di Champions League. Non sono bastate la Supercoppa italiana e la Coppa Italia per la riconferma sulla panchina bianconera. Attualmente, il tecnico bresciano è senza squadra, in attesa dell'opportunità di una nuova esperienza. Si è parlato di un suo possibile approdo all'Arsenal al posto di Arteta o al Barcellona in caso di esonero di Koeman. Il suo futuro professionale potrebbe però essere in Italia. La Sampdoria starebbe infatti pensando all'ex bianconero per un'eventuale sostituzione di Roberto D'Aversa.

Il tecnico Andrea Pirlo potrebbe sostituire Roberto D'Aversa alla Sampdoria

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, Andrea Pirlo potrebbe sostituire Roberto D'Aversa sulla panchina della Sampdoria se il tecnico ex Parma non dovesse raccogliere risultati nelle prossime partite. Potrebbe essere già decisivo il match contro lo Spezia, previsto venerdì 22 ottobre alle ore 20:45.

In caso di sconfitta, la società ligure potrebbe decidere di esonerarlo ed affidarsi ad un nuovo tecnico. Pirlo potrebbe essere il tecnico ideale per la valorizzazione dei tanti giovani presenti nella rosa. Fra questi c'è anche uno juventino, Radu Dragusin, trasferitosi in prestito alla Sampdoria nel recente Calciomercato estivo.

In caso di approdo ai blucerchiati, Pirlo ritroverebbe inoltre un suo ex compagno di squadra alla Juventus, Fabio Quagliarella. I due hanno condiviso infatti diverse stagioni in bianconero quando, come tecnico della Juventus, c'era Antonio Conte. A proposito dell'allenatore pugliese, si parla negli ultimi giorni di un suo possibile approdo al Newcastle, acquistato di recente da un fondo saudita.

Le altre panchine della Serie A

Per quanto riguarda la situazione sulle altre panchine della massima serie, di recente è stato esonerato il tecnico della Salernitana, Fabrizio Castori. Per la sua sostituzione, la società campana ha deciso di affidarsi a Stefano Colantuono. Gli altri allenatori della Serie A, in questo momento sembrano tutti godere della fiducia delle rispettive società.