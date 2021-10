Doveva essere una partita da vincere assolutamente e invece, quella contro il Sassuolo, per la Juventus si è rivelata una brutta figura, con una sconfitta interna per 2-1 nella decima giornata di Serie A.

La squadra bianconera rimane quindi ferma a quota 15 punti in classifica.

La Juventus esce sconfitta dalla gara casalinga con il Sassuolo

La gara valida per la decima giornata della Serie A Tim tra la Juventus e il Sassuolo, finisce con un 2-1 per gli uomini di Dionisi.

All'Allianz Stadium, dopo un primo tempo tutto sommato equilibrato, gli ospiti emiliani passano in vantaggio al 44° minuto con Frattesi.

Nella ripresa Allegri prova a mischiare le carte ed effettua diverse sostituzioni. Il pareggio arriva grazie al colpo di testa da parte di McKennie, che al 76° su cross di Dybala, batte Consigli.

Nonostante i vari tentativi bianconeri per trovare la seconda rete e il possibile sorpasso, nei minuti di recupero succede l'incredibile, con il Sassuolo che passa in vantaggio al 95°: dopo un'incertezza della difesa juventina, Maxime Lopez si trova tutto solo davanti a Perin e non ha difficoltà a insaccare in rete, regalando così tre punti importantissimi ai neroverdi.

Alex Sandro tra i peggiori in campo contro il Sassuolo

Nella partita col Sassuolo il migliore in campo dei giocatori di Massimiliano Allegri è stato McKennie, anche Dybala e De Ligt hanno giocato tutto sommato una buona partita.

Le note negative arrivano invece da Alex Sandro, poco efficace sia in difesa che in fase costruzione di gioco, e da Morata, apparso fuori forma.

Ecco i voti dei giocatori della Juventus contro il Sassuolo. Perin 6, De Sciglio 5,5, De Ligt 6,5, Bonucci 5,5, Danilo 6, Locatelli 5,5, McKennie 7, Rabiot 5,5, Chiesa 5,5, Dybala, 6 Morata 5.

Ora i bianconeri pensano al match col Verona

Mister Massimiliano Allegri deve ora cercare di sistemare le cose nel più rapido tempo possibile. Serve adesso per i bianconeri un'immediata risposta: all'orizzonte c'è la delicata trasferta contro il Verona (sabato 30 ottobre alle ore 18): una gara da non sbagliare assolutamente per non perdere ulteriore contatto dalla vetta della classifica.

La squadra bianconera è infatti attualmente ferma a quota 15 punti, ossia al settimo posto in graduatoria assieme alla Fiorentina, a -13 punti dal Milan capolista (in attesa del match del Napoli). Gli uomini di Allegri hanno inoltre quattro punti di ritardo sul quarto posto, attualmente occupato dalla Roma.