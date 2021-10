Mercoledì 27 ottobre alle ore 18:30 si giocherà Juventus-Sassuolo, gara valida per il 10° turno di Serie A 21/22. I bianconeri, durante la nona giornata, hanno ottenuto un pareggio fuori dalle mura amiche contro l'Inter di Simone Inzaghi, al goal di Dzeko al 17' per i nerazzurri ha risposto Dybala (rigore) al minuto 89 per la Vecchia Signora. I neroverdi, invece, hanno ottenuto una vittoria casalinga per 3-1 contro il Venezia di Paolo Zanetti, grazie alle reti di Berardi, Frattesi e autorete di Henry a cui ha risposto Okereke per i lagunari.

Statistiche: gli ultimi otto incontri tra le due compagini in Serie A sono terminati con almeno tre goal complessivi (Over 2,5).

Juventus, 4-4-2 per Allegri

Mister Allegri e la sua Juventus vorranno tornare alla vittoria dopo lo il pareggio nel derby d'italia e il match casalingo col Sassuolo sembra una buona opportunità in tal senso. Per centrare il settimo risultato utile consecutivo in campionato, l'allenatore toscano potrebbe scegliere il classico 4-4-2, con Szczesny in porta. I titolari della linea difensiva potrebbero essere Alex Sandro come terzino sinistro e Danilo sulla destra, nel frattempo la coppia di centrali sarà formata da de Ligt e Bonucci. Bentancur e Locatelli dovrebbero tornare a far da filtro a centrocampo dal primo minuto, mentre Chiesa e Cuadrado saranno le probabili ali bianconere. La coppia d'attacco, infine, avrà ottime possibilità di essere formata da Alvaro Morata e Paulo Dybala.

Salteranno il match per infortunio Kean e Bernardeschi.

Sassuolo, Lopez diffidato

Alessio Dionisi e il suo Sassuolo stanno disputando una stagione con alti e bassi dunque al di sotto delle aspettative iniziali, considerata la tredicesima posizione conquistata sinora grazie agli undici punti ottenuti. Il tecnico potrebbe optare per il 4-2-3-1, con Consigli come estremo difensore.

Quartetto che potrebbe avere come interpreti iniziali Ayhan e Ferrari al centro con Toljan e Rogerio che agiranno come terzini. Linea mediana, invece, che sarà presumibilmente affidata a Lopez e Frattesi. I trequartisti titolari della gara contro la Juventus, infine, dovrebbero essere Berardi, Raspadori e Traorè che avranno il compito di fornire assist all'unica punta Scamacca.

Da valutare le condizioni di Boga, Chiriches, Obiang, Romagna e Djuricic.

Le probabili formazioni di Juventus-Sassuolo:

Juventus (4-4-2): Szczesny, Alex Sandro, de Ligt, Bonucci, Danilo, Chiesa, Locatelli, Bentancur, Cuadrado, Morata, Dybala. Allenatore: Allegri.

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli, Toljan, Ayhan, Ferrari, Rogerio, Lopez, Frattesi, Berardi, Traorè, Raspadori, Scamacca. Allenatore: Dionisi.