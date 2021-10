La Juventus contro il Sassuolo ha ottenuto una sconfitta pesante per la classifica e le ambizioni scudetto dei bianconeri. Attualmente il primo posto è distante 13 punti e in questo momento sarebbe a rischio anche la qualificazione alla prossima edizione di Champions League. Sorprende la difficoltà nell'impostazione di gioco dei bianconeri, che in alcuni tratti della partita sono stati sovrastati dalla qualità del Sassuolo. Le principali esigenze della Juventus rimangono l'acquisto di un centrocampista di qualità e di una punta che possa garantire gol.

La situazione economica della società bianconera non agevola eventuali investimenti ''pesanti'', per questo non sarebbero da scartare diverse cessioni. I principali indiziati a lasciare la società bianconera sono Adrien Rabiot e Aaron Ramsey. A questi potrebbe aggiungersi Matthijs de Ligt, che ha mercato in Inghilterra. Dovrebbe invece rappresentare il presente e il futuro della Juventus Federico Chiesa, anche se non manca l'interesse di diverse società europee. Si parla di Manchester United, Bayern Monaco e Chelsea che potrebbero presentare un'offerta importante per il centrocampista italiano durante le prossime sessioni di mercato.

Possibile interesse di United, Bayern e Chelsea per Chiesa

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, diverse società europee nei prossimi mesi potrebbero provare ad acquistare Federico Chiesa.

Nonostante le difficoltà che sta riscontrando nella Juventus, il centrocampista rimane uno dei giocatori più seguiti sul mercato europeo. Si parla di un interesse concreto di Manchester United, Bayern Monaco e Chelsea per il centrocampista. La Juventus non vorrebbe cederlo ma se dovesse arrivare un'offerta importante superiore ai 100 milioni di euro la società bianconera potrebbe valutarla.

D'altronde i bianconeri devono migliorare centrocampo e settore avanzato, lo si è notato anche contro il Sassuolo. Poche le azioni pericolose create e soprattutto grandi difficoltà dal punto di vista realizzativo. Morata, Dybala e Chiesa non sono riusciti a costruire azioni pericolose e il gol bianconero è arrivato da un calcio da fermo con McKennie.

Il mercato della Juventus

La Juventus starebbe già lavorando per rinforzare la rosa nei prossimi mesi. Per il centrocampo il preferito sembra essere Aurelien Tchouameni, giocatore del Monaco e della nazionale francese. La sua valutazione di mercato è di circa 40 milioni di euro, prezzo che potrebbe aumentare nei prossimi mesi anche perché sarebbe seguito da altre società europee. Per il settore avanzato la società bianconera potrebbe provare ad acquistare la punta della Fiorentina Dusan Vlahovic, in scadenza di contratto a giugno 2023 e valutato circa 60 milioni di euro.