La Juventus di Allegri crolla anche al Bentegodi, perdendo per 2-1 contro il Verona nella partita valevole per l'11^ giornata di Serie A.

Per la squadra di Massimiliano Allegri continua il momento negativo e si allontana sempre più l'alta classifica.

La partita

Il Verona batte 2-1 la Juve nell’11^ giornata di Serie A, per la squadra bianconera è la seconda sconfitta consecutiva dopo quella contro il Sassuolo in casa mercoledì 27 ottobre.

Centrocampo poco competitivo quello della Juve che in alcuni casi sembra quasi non saper cosa fare del pallone ricorrendo sempre allo stesso schema: palla sull’esterno e cross dentro, il quale si rivela inefficace.

Grande partita invece del Verona che è riuscito a tenere alti i ritmi e compattandosi in difesa una volta calate le energie.

A inizio gara arriva la doppietta di Simeone. In particolare all’11° minuto un retropassaggio di Arthur viene intercettato da Barak, Szczesny respinge il tiro ma sul pallone arriva Simeone che non perdona e segna. Al 14° invece Bonucci lascia spazio a Simeone arretrando, il quale si aggiusta la mira e prova un destro a giro da fuori area che batte Szczesny per il 2-0.

A parte qualche sprint di Morata la Juventus non reagisce, se non con la traversa al 44’ di Dybala, occasione arrivata però grazie a un errore di Veloso in impostazione.

Nella ripresa il Verona cala i ritmi, permettendo alla Juve di guadagnare qualche metro di campo, i bianconeri sono più aggressivi e offensivi, ma la squadra di Tudor è ben schierata in difesa e molto compatto.

Morata davanti non si vede quasi mai e la coppia Bentancur-Arthur costruisce poco in fase di manovra. Allegri al 58° minuto fa uscire Bentancur e Rabiot per far entrare Locatelli e McKennie.

Al 79° è proprio lo statunitense che accorcia le distanze segnando il gol del 2-1, mentre pochi minuti dopo il portiere del Verona con una gran parata sotto l’incrocio dei pali nega a Dybala il possibile pareggio.

Finisce così 2-1 per gli scaligeri, che raggiungono la Juventus a quota 15 punti in classifica.

Le pagelle

Questi i voti delle due squadre:

Verona: Montipò 7; Dawidowicz 6; Gunter 7; Casale 7; Faraoni 6,5; Tameze 7; Bessa 6; Veloso 6,5; Lazovic 6,5; Barak 7; Caprari 7; Simeone 7,5; allenatore Tudor 7.

Juventus: Szczesny 6; Danilo 6; Bonucci 5; Chiellini 6; Sandro 5; Cuadrado 6; Kulusevski 5,5; Bentancur 5; Arthur 5; Rabiot 5; Dybala 6,5; Morata 5,5; McKennie 6,5; allenatore Allegri 4,5.