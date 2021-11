In casa Inter tiene banco la questione relativa al rinnovo di contratto di Marcelo Brozovic, centrocampista croato che va in scadenza di contratto a fine giugno.

Il primo incontro fra le parti non ha portato a soluzioni, ma ha intanto messo sul tavolino le condizioni per una futura firma: il club nerazzurro che ha ribadito la centralità del centrocampista croato nei progetti futuri e in risposta è arrivata l'apertura al dialogo da parte dell'entourage del giocatore.

Intanto nelle scorse ore il giocatore, rispondendo sui social al giornalista Fabrizio Biasin che gli chiedeva se abbia la volontà di restare all'Inter, ha risposto "Sì", con tanto di faccine sorridenti.

L’incontro

Il 17 novembre c’è stato un incontro interlocutorio fra l’entourage di Brozovic e l’Inter. Il ds Ausilio ha messo subito in chiaro il ruolo che il centrocampista ha all’interno della squadra, ribadendo la centralità del croato nei futuri progetti dell’Inter e la voglia della società di averlo in rosa anche per il 2022-2023.

Lo stesso amministratore delegato neroazzurro Antonello giorni fa aveva dichiarato che “Brozovic è fondamentale, ha dimostrato grandi capacità e per noi è una pedina fondamentale”.

Ora bisognerà trovare un'intesa economica attraverso un compromesso tra la richiesta di almeno 6 milioni di stipendio a stagione (rispetto ai 3,5 attuali) e i 5 milioni che invece propone l'Inter.

Brozo è uscito allo scoperto anche sui social

Intanto il giornalista Fabrizio Biasin ha stuzzicato su Instagram il giocatore ponendogli dei quesiti sul suo futuro, tra cui l’esplicita domanda se volesse rimanere o meno all’Inter. La risposta del centrocampista croato è stata tempestiva e chiara “Sì”, con l’aggiunta di faccine sorridenti.

"Epic Brozo" ha da poco compiuto 29 anni e, alla festa di compleanno con la famiglia lo sfondo era fatto di tanti palloncini neroazzurri con tanto di scritta “Forza Inter”.

Il prossimo incontro

La squadra milanese avrebbe una certa fretta di chiudere le trattative per prolungare il contratto del giocatore che scade il 30 giugno 2022.

Sarebbe opportuno farlo prima della sessione di mercato invernale di gennaio, poiché da quel momento - in caso di mancato rinnovo - il giocatore e il suo staff potrebbero iniziare delle trattative con altri club, per trasferirsi poi a parametro zero da luglio.

Proprio per questa ragione un nuovo incontro fra le parti è previsto tra circa due settimane, quando verranno messe sul tavolino le rispettive richieste e offerte.