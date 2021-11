Numeri d'amore per Lecce e Cosenza. Tantissimi tifosi stanno raggiungendo le loro squadre del cuore, creando in realtà dei veri e propri esodi. Rispettivamente i primi giocheranno sul campo del Frosinone, mentre i secondi giocheranno a Parma. Numeri che mancavano da tempo negli stadi italiani e che dimostrano la passione delle tifoserie.

Due invasioni che hanno il sapore del calcio di un tempo

Due invasioni di grande livello per salentini e cosentini. I tifosi giallorossi a Frosinone saranno circa 1400- 1500 questo perchè oltre al settore ospiti che è andato esaurito in pochissimo tempo (circa 800 posti), i tifosi del Lecce hanno riempito anche gli altri settori dello stadio fino a che la società frusinate non si è accorta della situazione e ha bloccato la vendita ai residenti a Lecce e provincia.

Insomma nello "Stirpe" di Frosinone ci saranno circa 5000 spettatori, almeno un terzo dei quali a forti tinte giallorosse. La gara si giocherà alle ore 14 di domani, sabato 20 novembre.

I tifosi del Cosenza hanno superato quota 1000 biglietti venduti al "Tardini" di Parma per Cosenza- Parma che si giocherà domenica alle ore 14. Ieri sera è stato diffuso un parziale dato che parla di 1050 biglietti venduti esattamente. Considerando che c'è tempo fino alle ore 19 di domani per acquistare il tagliando del settore ospiti, si prevede che i numeri saliranno ancora nelle prossime ore.

Le gare di Serie B nel tredicesimo turno

Il tredicesimo turno presenterà diversi match molto interessanti. La Ternana sarà impegnata in casa contro il Cittadella e cercherà punti molto importanti in ottica salvezza, cercando di dare continuità alla vittoria sul campo dell'Alessandria.

Restando in zona salvezza, il Vicenza sarà impegnato in una sfida molto difficile contro il Brescia, primo in classifica che grazie allo stop del Pisa nell'ultimo turno si è impadronito della vetta della classifica di Serie B. Il Pordenone, ultimo in classifica, giocherà contro l'Ascoli in casa. I bianconeri, dopo un lungo periodo senza vittorie, hanno vinto contro il Vicenza nell'ultimo turno con il risultato di 2 a 1.

Il Crotone, invece, giocherà a Perugia dove gli umbri soffrono molto visto che finora hanno soltanto guadagnato 5 punti in 5 gare (peggio di loro in casa hanno fatto soltanto Pordenone e Vicenza).

Il Lecce, come detto, sarà impegnato sabato pomeriggio nel big match contro il Frosinone. Al momento i giallorossi sono secondi, mentre il Frosinone è al quinto posto in classifica.

L'altro big match della giornata sicuramente è Pisa- Benevento, con i toscani che vogliono tornare alla vittoria che manca dal 2 ottobre, quando il Pisa si impose per 2 a 0 sulla Reggina. Interessante derby lombardo poi, tra Monza e Como. Sicuramente il Como è la sorpresa della Serie B finora: con 19 punti è sesto in classifica.