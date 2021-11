La Juventus potrebbe rinforzare la rosa durante il mercato di gennaio. La società bianconera starebbe lavorando infatti all'acquisto di un centrocampista e di una punta di qualità. A tal riguardo i nomi principali valutati sono Axel Witsel, Denis Zakaria, Boubacar Kamara, Dusan Vlahovic e Julian Alvarez. Nelle ultime ore però si parla della società bianconera interessata ad un altro centrocampista interessante. Ci si riferisce a Manu Koné, giocatore classe 2001 attualmente al Borussia Monchengladbach. Gioca quindi nella stessa società di Denis Zakaria, in scadenza di contratto a fine stagione.

Proprio il francese potrebbe essere l'alternativa ideale allo svizzero, anche perché la società bianconera ha dimostrato nelle ultime stagioni di voler investire soprattutto su giocatori giovani. Basti pensare agli acquisti del recente Calciomercato estivo, ovvero Manuel Locatelli, Kaio Jorge e Moise Kean. Koné potrebbe integrarsi molto bene con il nazionale italiano, in quanto garantirebbe equilibrio e fisicità al centrocampo bianconero. La sua valutazione di mercato è di circa 7 milioni di euro.

Il centrocampista Koné possibile alternativa a Zakaria a gennaio

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe valutando l'acquisto di Manu Koné come alternativa a Denis Zakaria. Il centrocampista francese è stato acquistato dal Borussia Monchengladbach a gennaio 2021 ed è rimasto in prestito al Tolosa fino a giugno.

Da inizio stagione è quindi nella rosa della società tedesca, anche se non è considerato un titolare. Fino ad adesso ha disputato sei partite nel campionato tedesco ed una in Coppa di Germania, segnando anche un gol. Si tratta di un giocatore molto interessante, nazionale under 20 francese. La sua valutazione di mercato è di circa 7 milioni di euro.

La Juventus valuterebbe il suo acquisto anche se molto dipenderà dalla richiesta di mercato del Borussia Monchengladbach e dall'eventualità in cui la società tedesca decidesse di cederlo. D'altronde è arrivato in Germania nel recente calciomercato estivo.

Il mercato della Juventus

La Juventus è a lavoro anche alla cessione di alcuni giocatori già a gennaio.

Potrebbero lasciare la società bianconera già a gennaio i centrocampisti Adrien Rabiot, Aaron Ramsey e Federico Bernardeschi. Il francese potrebbe trasferirsi al Newcastle, per quanto riguarda il gallese si valuta una rescissione consensuale. Il nazionale italiano invece potrebbe trasferirsi al Milan, in questo modo la Juve potrebbe monetizzare dal suo cartellino essendo in scadenza a fine stagione. A proposito di parametri zero, la Juventus starebbe valutando l'ingaggio di Pogba la prossima stagione.