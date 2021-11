Puntellare l'organico a disposizione di Simone Inzaghi: è questo l'obiettivo dell'Inter che sta lavorando sul fronte mercato, per puntellare l'organico a disposizione del tecnico nerazzurro.

Reparto sotto osservazione è l'attacco: infatti, con la possibile partenza di Alexis Sanchez già nel mercato di gennaio, i nerazzurri potrebbero concentrare le loro attenzione su un altro attaccante da regalare a Inzaghi, così da completare il reparto offensivo.

La dirigenza nerazzurra con a capo il ds Marotta starebbe monitorando la situazione legata al "Cholito" Giovanni Simeone, che con il Verona sta disputando un inizio di stagione eccezionale, come dimostrano le 9 reti siglate in campionato, una in meno del capocannoniere del torneo Ciro Immobile.

Dopo alcune annate con poche luci e molte ombre, ora la valutazione dell'ex attaccante del Cagliari si aggira sui 25 milioni, cifra che l'Inter non è disposta a pagare nel mercato invernale, viste le poche opportunità.

I nerazzurri però potrebbero proporre una parte cash, più l'inserimento di due calciatori come Iounut Radu e Samuele Mulattieri, così da abbassare le pretese del Verona. Difficile che la società veronese possa privarsi del suo numero 9, ma l'Inter starebbe sondando il terreno per comprendere la fattibilità dell'affare.

Inter, si continua a trattare per il rinnovo di Brozovic

Non solo acquisti. Infatti, l'Inter sta lavorando ai rinnovi dei calciatori fondamentali per continuare il progetto iniziato con Conte e ora proseguito con l'avvento di Simone Inzaghi.

Dopo i rinnovi di Lautaro Martinez e Nicolò Barella, ufficializzati nelle scorse settimane, i nerazzurri sperano di concludere in maniera positiva anche la trattativa per il rinnovo di Marcelo Brozovic, centrocampista croato leader della mediana nerazzurra.

Secondo le ultime indiscrezioni, l'Inter sarebbe pronta ad un nuovo incontro ed a mettere sul tavolo un rinnovo da 5,5 milioni di euro, che si avvicinerebbe sensibilmente alla richiesta di 7 milioni (6 milioni più bonus), richiesta dall'entourage del numero 77 nerazzurro.

Nelle prossime settimane ci dovrebbe essere l'incontro decisivo. La società nerazzurra non ha alcuna intenzione di perdere il calciatore a costo zero, visto l'interesse di alcuni top club europei come il Manchester United, a caccia di un possibile sostituto di Paul Pogba, ma soprattutto il Tottenham, che con l'avvento in panchina di Antonio Conte, vuole rinforzare la rosa con acquisti di grandi spessore.